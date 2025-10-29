Η Ιταλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ενός διαιτητικού σκανδάλου που προκαλεί σοκ στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Μέσα σε λίγες μόλις μέρες από τις αποκαλύψεις για τον παράνομο στοιχηματισμό στην Τουρκία, ένα νέο κύμα διαφθοράς αποκαλύπτεται τώρα και στην ιταλική χερσόνησο.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», ένας διαιτητής από τη Ρέτζιο Καλάμπρια είχε στήσει ένα καλοδουλεμένο δίκτυο με σκοπό να χειραγωγεί αποτελέσματα αγώνων σε συνεργασία με άλλους ρέφερι. Το κύκλωμα φέρεται να έστηνε παιχνίδια στις μικρές κατηγορίες – από την Primavera μέχρι τη Serie C – για να εξυπηρετεί παράνομα στοιχήματα, κυρίως σε αγορές «over» και πέναλτι.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε μέσα από την επιχείρηση «Penalty», στην οποία συμμετείχαν καραμπινιέροι και η Guardia di Finanza. Οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και τον ρέφερι-εγκέφαλο, ενώ βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν χρηματισμούς έως και 10.000 ευρώ για αλλοίωση αποτελεσμάτων μέσω λανθασμένων αποφάσεων, όπως ανύπαρκτα πέναλτι ή αποβολές.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι πίσω από τη χρηματοδότηση του κυκλώματος βρίσκονταν δύο επιχειρηματίες από την Τοσκάνη –πατέρας και γιος– οι οποίοι διατηρούσαν πρακτορείο στοιχημάτων στο Σέστο Φιορεντίνο. Οι ίδιοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν παράνομες πλατφόρμες εκτός Ιταλίας για να «ξεπλένουν» τα στοιχήματα.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν εντοπίστηκαν ύποπτα πονταρίσματα σε αγώνα της Primavera, οδηγώντας τις αρχές στην αποκάλυψη του κυκλώματος. Η Εισαγγελία της Ρέτζιο Καλάμπρια έχει ήδη ανοίξει φάκελο για εγκληματική οργάνωση και αθλητική απάτη.