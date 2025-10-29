Κοιτούσα την είδηση κι αναρωτιόμουν αν είναι αληθινή – στην εποχή των fake news, μου συμβαίνει συχνά. Ποια ήταν η είδηση; Το διάγγελμα του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στη χώρα! «Σήμερα 28η Οκτωβρίου Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων… Τη Δύναμη της Ενωσης, τη Δύναμη του Πάθους, την Αφοσίωση, την Αυτοθυσία των Νέων Ανθρώπων, τα Ιερά μας Σύμβολα… Για την ΑΕΚΑΡΑ μας Πίστη, Ενωση, Επιμονή, Υπομονή, Ψυχραιμία, Σθένος και Αγωνιστικό Πάθος… Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω τα Ιερά μας Σύμβολα…!!! Τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής Εθνικής Εορτής είναι Οδηγός Μας!!!». (Κράτησα όπως καταλαβαίνετε θαυμαστικά, τελείες, κεφαλαία, πεζά για να μην πειράξω τίποτα: και το μήνυμα αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί κάποτε στα εθνικά σύμβολα της χώρας…).

Ορια

Με ποια λογική ο Ηλιόπουλος μπλέκει την ΑΕΚάρα με την 28η Οκτωβρίου, τη δύναμη της ψυχής των Ελλήνων, και το αγωνιστικό πάθος δεν το καταλαβαίνω. Θα ‘λεγα πως μετά την εικόνα που είχε η ΑΕΚ στο ντέρμπι στο Γ. Καραϊσκάκης η σύνδεση της συγκεκριμένης ομάδας με οποιαδήποτε έκφραση αγωνιστικού πάθους είναι στα όρια του ανύπαρκτου – αλλά το αφήνω κατά μέρος: απλά απορώ με το διάγγελμα και δεν ξέρω αν αποτελεί το πρώτο από τα πολλά, αν δηλαδή ο συμπαθέστατος (σ’ εμένα) μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ θα βγάζει αντίστοιχα διαγγέλματα και για άλλες γιορτές κι όχι μόνο Εθνικές. Μια χαρά θα ήθελα τη θέση του για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά κ.λπ. Αλλά μέχρι τότε θα έχουν ανοίξει τα μπουζούκια οπότε δύσκολα θα προλαβαίνει να τοποθετηθεί…

Εξοδα

Σε δεύτερη σκέψη προτιμώ το εθνικά υπερήφανο διάγγελμα από άλλες κινήσεις του, όπως αυτή που έκανε την περασμένη εβδομάδα όταν και ζήτησε για το σημερινό ματς της ΑΕΚ στο Κύπελλο με την Ηλιούπολη να τοποθετηθεί VAR, δηλώνοντας μάλιστα πως θα καλύψει τα έξοδα. Η θέλησή του έγινε πράξη αλλά έδωσε στην ομάδα της Ηλιούπολης και τη δυνατότητα να βγάλει μια καταπληκτική ανακοίνωση. Η οποία λέει τα εξής: «H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημά της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου – κατά προτίμηση Εlite διαιτητή. Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο». Προφανώς του κάνουν πλάκα. Αλλά κάνουν πλάκα και στην ΑΕΚ. Και δεν είναι ωραίο για αυτό να δίνει αφορμές ο ίδιος.

Χωρατά

Για να καταλάβετε την υπερβολή του Ηλιόπουλου, η Ηλιούπολη την οποία έχει ως αντίπαλο η ΑΕΚ στο Κύπελλο και τη φοβάται σε σημείο να πληρώνει για να μπει VAR, έχει αλλάξει έξι προπονητές σε επτά αγωνιστικές (πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ…). Είναι μια ομάδα έτοιμη να αυτοδιαλυθεί καθώς δεν αντέχει τα έξοδα συμμετοχής στο πρωτάθλημα που παίρνει μέρος! Η μόνη λογική στο αίτημα είναι ότι σε ένα ματς Ηλιόπουλος – Ηλιούπολη πρέπει να υπάρχουν τα πάντα λόγω της σπανιότητας του πράγματος! Το ‘χω φυσικά γυρίσει κι εγώ στα χωρατά. Δεν ξέρω ποιος τον συμβουλεύει τον Ηλιόπουλο. Ακούω ότι ψάχνει συμβούλους επικοινωνίας κ.λπ. Θα είναι δύσκολο να βρει κάποιον να τον πείσει ότι πρέπει να μιλάει λιγότερο και να κάνει περισσότερα…

Σχολή

Ο Ηλιόπουλος πάντως φαίνεται να κάνει σχολή και του το αναγνωρίζω. Μετά το δικό του διάγγελμα για την 28η Οκτωβρίου έκανε κάτι ανάλογο και ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Αυτός μάλιστα το πήγε παρακάτω συνδέοντας την εθνική επέτειο με τον αρχιδιαιτητή Λανουά, τον διαιτητή Βεργέτη και τον διαιτητή VAR Παπαπέτρου, που για αυτόν είναι υπεύθυνοι για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ της ομάδας του Βόλου στο ματς με τον ΠΑΟΚ. «Οπως δεν ξεχνάμε την 28η Οκτωβρίου και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και αυτό το στιγμιότυπο κ. Λανουά, κ. Βεργέτη και κ. Παπαπέτρου» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που συνοδεύεται από τη φωτογραφία της πτώσης του Λάμπρου στο μαρκάρισμα του Σάστρε. Πάλι καλά που δεν βρισκόμαστε κοντά στην 25η Μαρτίου. Τον έχω τον δήμαρχο ικανό να έβγαζε ανακοίνωση όπου να παρουσίαζε τον Λανουά, τον Βεργέτη και τον Παπαπέτρου με φουστανέλες ή φέσι τούρκικο…

Κοντά

Η ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι φαίνεται πως προκάλεσε και κάποια πρώτα προβλήματα στον κόουτς Νίκολιτς, οι δηλώσεις του οποίου φαίνεται πως έχουν ενοχλήσει ένα μέρος του κόσμου της ΑΕΚ πιο πολύ και από τη φοβική εικόνα που η ΑΕΚ είχε στο Γ. Καραϊσκάκης. Ο Σέρβος δήλωσε ευχαριστημένος («αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για ματς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από ένα πέναλτι και μια στατική φάση. Οσο είχαμε την κατοχή της μπάλας δεν ήμασταν τόσο κακοί, μπορέσαμε να παίξουμε καλά στο build-up. Τα στατιστικά λένε ότι ήμασταν κοντά») κι αυτό φυσικά δεν άρεσε. Αλλά και οι παίκτες του δεν πρέπει να ενθουσιάστηκαν από τη συνέχεια των δηλώσεών του. Η δήλωση ότι η ΑΕΚ δεν είναι η Μάντσεστερ Σίτι ώστε να έχει λύσεις όταν έχει απουσίες ας πούμε πως αντέχεται. Αλλά η διαπίστωση ότι «κάποιοι παίκτες έχουν κουραστεί και ίσως δεν είναι τόσο φιλόδοξοι επειδή είναι καιρό στην ομάδα» ακούστηκε πολύ άσχημα. Οπως και η επισήμανση πως στις μεταγραφές του Ιανουαρίου θα πρέπει να υπάρξει προσοχή ώστε να λυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Και να έχει τα δίκια του ο προπονητής, αυτά δεν λέγονται, γιατί μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου υπάρχουν δύο μήνες και σε αυτούς η ΑΕΚ θα πρέπει να στηριχθεί με τους παίκτες του έχει στις τάξεις της.

Μένουν

Είναι κακές οι δηλώσεις γιατί δυστυχώς στην εποχή του Διαδικτύου μένουν και δεν περνούν και χάνονται. Εκείνη η καλοκαιρινή δέσμευση του Νίκολιτς πως Οκτώβρη – Νοέμβρη η ΑΕΚ θα παίζει την μπάλα που θέλει ήδη τον κυνηγάει…