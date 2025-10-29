Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, επιστρέφει στην υποκριτική ύστερα από 29 χρόνια, πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Only What We Carry» του Βρετανού σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς, γνωστού για το «It’s Christmas!». Σύμφωνα με το Deadline, στο καστ συμμετέχουν οι Σάιμον Πεγκ και Σαρλότ Γκενσμπούργκ, ενώ η ιστορία διαδραματίζεται στα παράλια της Νορμανδίας.

Η ταινία περιγράφεται ως ένα στοχαστικό δράμα γύρω από την αγάπη, την απώλεια και τη δύναμη που χρειάζεται κανείς για να προχωρήσει όταν το παρελθόν επιμένει να επιστρέφει. Η πλοκή επικεντρώνεται στη φοιτήτρια Σαρλότ Λεβάν (Σοφία Μπουτέλα), που επιστρέφει στην πατρίδα της στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς της δαίμονες. Ο Σάιμον Πεγκ υποδύεται τον Τζούλιαν Τζονς, έναν πρώην δάσκαλο με σκοτεινή ιστορία, ενώ ο Ταραντίνο ενσαρκώνει τον Τζον Πέρσι, έναν παλιό φίλο του Τζούλιαν, η αιφνίδια παρουσία του οποίου φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένες αλήθειες.

Η συμμετοχή του σκηνοθέτη του «Kill Bill» προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την πρώτη του μεγάλη ερμηνευτική εμφάνιση μετά το «Από το Σούρουπο ως την Αυγή» του 1996, που είχε σκηνοθετήσει ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ πάνω σε δικό του σενάριο. Αν και ο Ταραντίνο είναι γνωστός κυρίως για την πίσω από την κάμερα δράση του, έχει κάνει μικρές εμφανίσεις σε δικές του ταινίες – από το «Reservoir Dogs» μέχρι το «Pulp Fiction».

Με δύο Όσκαρ για καλύτερο σενάριο και έναν Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ο Ταραντίνο παραμένει μια από τις πιο εκκεντρικές και αναγνωρίσιμες φιγούρες του κινηματογράφου. Το «Only What We Carry» σηματοδοτεί όχι μόνο την επιστροφή του στην ηθοποιία, αλλά και μια νέα δημιουργική περίοδο για τον 62χρονο καλλιτέχνη που, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, αναζητά πλέον τρόπους να εκφράζεται πέρα από τα όρια της σκηνοθεσίας.