Ο Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer), γνωστός από τη σειρά «Frasier», αιφνιδίασε το κοινό του ανακοινώνοντας ότι έγινε πατέρας για όγδοη φορά, σε ηλικία 70 ετών.

Η σύζυγός του, Κέιτ Γουόλς (Kayte Walsh), έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο πήρε το όνομα Κρίστοφερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 και έχει ήδη τρία παιδιά, ενώ ο διάσημος ηθοποιός έχει ακόμη τέσσερα από προηγούμενες σχέσεις του.

«Μόλις αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί μας, τώρα συνολικά έχουμε οκτώ» δήλωσε ο Γκράμερ, καλεσμένος στο podcast «Pod Meets World», όπου βρέθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Karen: A Brother Remembers».

«Ήταν πριν από τρεις μέρες. Ο Κρίστοφερ μόλις έγινε μέλος της οικογένειας. Δεν είναι υπέροχο;» πρόσθεσε ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος.

Ο Γκράμερ συμμετείχε στο podcast για να μιλήσει για το βιβλίο του, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και αναφέρεται στη δολοφονία της αδελφής του, Κάρεν, σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, σύμφωνα με το Associated Press.