Η Hyundai Motor Europe ανακοίνωσε ότι ο Wolfgang Würth ανέλαβε στις αρχές Οκτωβρίου 2025 τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας.

O κ. Würth θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Hyundai, που θα αφορά στις Δημόσιες Σχέσεις, στην επικοινωνία των προϊόντων και στην εταιρική επικοινωνία της μάρκας στην Ευρώπη. Με πάθος για την ασφαλή κινητικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση της Hyundai ως καινοτόμου παράγοντα στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ως μέλος της ηγετικής ομάδας της Hyundai Motor Europe, ο κ. Würth θα ηγείται της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας και θα αναφέρεται απευθείας στον κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Wolfgang στην ομάδα», δήλωσε κ. ο Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Με την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και την αποδεδειγμένη ικανότητά του να δημιουργεί συναρπαστικές αφηγήσεις, ο Wolfgang θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση της μάρκας μας. Η εμπειρία του θα είναι θεμελιώδης καθώς επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε την κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη».