Όλα τα ρεκόρ σπάνε οι κεφαλαιοποιήσεις των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στον κόσμο, με τις εννέα στις δέκα από αυτές να είναι όμιλοι υψηλής τεχνολογίας.

Η χρηματιστηριακή αξία των Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram WhatsApp), Broadcom, TSMC και Tesla, έχει φτάσει πλέον μετά από συνεχή άνοδο των μετοχών τους τα 25 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας λογιστικά ακόμη και το ΑΕΠ της Κίνας (19,4 τρις δολάρια) και πλησιάζοντας το ΑΕΠ των ΗΠΑ (30,5 τρισ. δολάρια). Η μόνη μη τεχνολογική εταιρεία που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα –στην όγδοη θέση- είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγών πετρελαίου στον κόσμο, η Saudi Aramco από τη Σαουδική Αραβία, με κεφαλαιοποίηση που φτάνει τα 1,67 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αριθμοί που ζαλίζουν

Οι κεφαλαιοποιήσεις, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μετοχών μιας εισηγμένης εταιρείας επί την τιμή κάθε μιας από τις μετοχές αυτές, ζαλίζουν.

-Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia φτάνει τα 4,7 τρισ. δολάρια

-Η Microsoft φτάνει τα 4,05 τρισ. δολάρια

-Η Apple πλέον έπιασε κι αυτή τα 4 τρισ. δολάρια

-Η Alphabet (Google) έχει φτάσει τα 2,32 τρισ. δολάρια

-Η Amazon βρίσκεται στα 2,42 τρισ. δολάρια

-Η Meta Platforms είναι στα 1,88 τρισ. δολάρια

-Η Broadcom έχει φτάσει τα 1,72 τρισ. δολάρια

-Η TSMC είναι στα 1,54 τρισ. δολάρια

-Η Tesla είναι στα 1,53 τρισ. δολάρια

Πρόκειται για κεφαλαιοποιήσεις που τουλάχιστον στις τρεις πρώτες εταιρείες χωριστά πιάνουν –λογιστικά πάντα- το ΑΕΠ μεγάλων οικονομικών όπως είναι αυτό της Βρετανίας (σχεδόν 4 τρισ. δολάρια), της Ιαπωνίας (4,28 τρισ. δολάρια), ή της Ινδίας (4,12 τρισ. δολάρια).

Το κλαμπ των 4 τρισ.

Η Apple έγινε χθες η τρίτη εταιρεία που μπήκες στο πολύ μικρό κλαμπ των εισηγμένων με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια. Η αμερικανική εταιρεία είδε τους επενδυτές να βάζουν στην άκρη, προς το παρόν τουλάχιστον, αρχικούς φόβους για την πρόοδο που επιτελεί στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Στοιχεία του Reuters δείχνουν ότι οι μετοχές της Apple από τις 9 Σεπτεμβρίου, που κυκλοφόρησαν τα νέα μοντέλα της έξυπνων κινητών τηλεφώνων, έχουν ενισχυθεί περίπου 13%. Αυτό οδήγησε σε σημαντική ανάκαμψη που ώθησε τη μετοχή σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά φέτος. Οι μετοχές της Apple είχαν δεχτεί πιέσεις νωρίτερα φέτος λόγω ανησυχιών για τον σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα και λόγω αβεβαιοτήτων σχετικά με το πώς η εταιρεία θα διαχειριστεί τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ σε ασιατικές οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, τους κύριους κόμβους παραγωγής της. Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης της σειράς iPhone 17 και του iPhone Air, προσέλκυσαν πελάτες από όλο τον κόσμο μέσα στις πρώτες εβδομάδες από την κυκλοφορία τους.

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων παραμένει η Nvidia λόγω των προσδοκιών για μεγάλη ζήτηση στα μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη δεύτερη θέση παραμένει ισχυρή η Microsoft η οποία παραμένει δυνατός παίκτης στην ΤΝ, ειδικά λόγω της παροχής υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και της συμμετοχής της στην OpenAI.

Η Microsoft και η OpenAI ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κατέληξαν σε συμφωνία που επιτρέπει στον κατασκευαστή του ChatGPT να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση ανοίγοντας το δρόμο και να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Μια τέτοια κίνηση θα αποτιμήσει την OpenAI στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Microsoft θα κατέχει μερίδιο περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων – ή το 27% – στην OpenAI Group PBC, η οποία θα ελέγχεται από το OpenAI Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία το 2019 με τη Microsoft που έδωσε στην τελευταία δικαιώματα για μεγάλο μέρος του έργου της OpenAI σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) που απαιτούνται για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα συμφωνία διατηρεί τις δύο εταιρείες στενά συνδεδεμένες τουλάχιστον μέχρι το 2032.