Το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ παραμένει στο προσκήνιο, και μάλιστα για τους λάθος λόγους. Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση στο «El Clasico» με την Μπαρτσελόνα (2-1, 26/10), ο Βραζιλιάνος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την έντονη αντίδρασή του όταν ο Τσάμπι Αλόνσο τον έκανε αλλαγή.

Ο 25χρονος άρχισε να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του με φωνές και έντονη γλώσσα προς τον προπονητή του, με τα ισπανικά μέσα να αναφέρουν ότι ο «Βίνι» φώναξε ότι θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμπεριφορά του Βραζιλιάνου, όπως ήταν φυσικό δεν άρεσε σε κανέναν, ωστόσο υπήρξαν και «φωνές» υποστήριξης από κάποιους πρώην παίκτες της «Βασίλισσας».

Ο Τόνι Κρόος, που αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 2024, στάθηκε στο πλευρό του πρώην συμπαίκτη του. Ο Γερμανός μέσος, ο οποίος είχε βιώσει και ο ίδιος την αίσθηση του να βγαίνεις αλλαγή σε μεγάλο παιχνίδι, τόνισε πως η αντίδραση του Βινίσιους ήταν κατανοητή, χωρίς όμως να δικαιολογεί τη συμπεριφορά του. «Όταν έχεις μια εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό, δεν είσαι χαρούμενος όταν σε αντικαθιστούν. Ούτε εμένα μου άρεσε ποτέ να με αλλάζουν. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν έχω πάει ποτέ κατευθείαν στα αποδυτήρια μετά από αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει πως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα συναισθήματα του παίκτη μέσα σε τέτοιες συνθήκες. «Μπορείς πάντα να κρίνεις απ’ έξω, αλλά κανείς εκτός από αυτούς που είναι εκεί, σε ένα Clásico, μπροστά σε 80.000 θεατές με το σκορ 2-1, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο θέλεις να παραμείνεις στον αγώνα. Οι περισσότεροι από αυτούς που το κρίνουν δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του».

Η δήλωση του Κρόος έρχεται να προσθέσει μια διαφορετική διάσταση στην όλη συζήτηση, θυμίζοντας ότι οι πιέσεις και τα συναισθήματα του αγώνα δεν είναι πάντα εύκολα κατανοητά από το εξωτερικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να μην επιβάλει πειθαρχικά μέτρα στον Βινίσιους, για το εν λόγω συμβάν.