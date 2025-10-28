Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δήλωσε με αφορμή την 28η Οκτωβρίου ότι «οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του».
Δημοφιλή
- 1
Live η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
- 2
Έρχεται «δώρο» 250 ευρώ από τον ΕΦΚΑ - Ποιοι το παίρνουν και πότε
- 3
Η Μπριζίτ Μακρόν καταχωρημένη με ανδρικό όνομα από τις φορολογικές αρχές
- 4
Κένυα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους με 12 επιβαίνοντες
- 5
Χανιά: Ξεσπά η χήρα του 52χρονου για τη βεντέτα που οδήγησε στη δολοφονία στην Κίσσαμο
- 6
Μπορεί ο δωρητής να πάρει πίσω την περιουσία; Τι προβλέπει ο νόμος για αχάριστους «κληρονόμους»
- 7
28η Οκτωβρίου - Σιωπηλή υπόκλιση: Το βλέμμα του Εύζωνα που συγκίνησε τη Θεσσαλονίκη
- 8
Συνελήφθη η γυναίκα που προσήχθη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
- 9
Κληρονόμοι, προσοχή: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου για τις διαθήκες
- 10
Επίδομα έως 600 ευρώ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
Δ. Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δήλωσε με αφορμή την 28η Οκτωβρίου ότι «οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του».
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 28η Οκτωβρίου: Η Παναγία της Νίκης και οι Ήρωες του ’40
Μήνυμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «1940, Αλβανικό Μέτωπο. Ένας απλός φαντάρος… Ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Με την “Παναγία της Νίκης” στα χέρια του. Φιλοτεχνημένη πάνω σε μια ξύλινη σανίδα, με χρώματα αυτοσχέδια, από τις μπογιές των στρατιωτικών καμουφλάζ. Ζωγραφισμένη με βιασύνη, με τρόμο, […]
Κυρ. Πιερρακάκης: Ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας η 28η Οκτωβρίου
Το παράδειγμα εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους υπογραμμίζει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης. Τιμούμε εκείνους που υπερασπίστηκαν […]
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και τη λευτεριά»
«Η 28η Οκτωβρίου αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες αξίες που τον διέκριναν στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές: την αυταπάρνηση, τη θυσία, την αλληλεγγύη, τον πατριωτισμό, τη συλλογικότητα», αναφέρει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αναφέρει ακόμη: «Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που […]
Α. Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»
«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Σαμαράς προσέθεσε ότι ο λαός «δεν υπολόγισε “διεθνείς συσχετισμούς” κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα […]