Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία, και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά. Σκλαβενίτης, Lidl, My Market, Μασούτης, Metro και Γαλαξίας δεν θα υποδεχθούν σήμερα πελάτες, τιμώντας τη γιορτή της Εθνικής Επετείου.
Ωστόσο, για όσους χρειάζονται ψώνια της τελευταίας στιγμής, κάποια μικρότερα καταστήματα και mini market θα λειτουργήσουν κανονικά.
Συγκεκριμένα:
ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go: 09:00 – 22:00
OK! Markets: 08:00 – 23:00
Περίπτερα και 24ωρα μίνι μάρκετ στις γειτονιές θα παραμείνουν ανοιχτά.
- Γ. Κεφαλογιάννης για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» του 1940 είναι το ΟΧΙ της Ελλάδας απέναντι στη σκλαβιά, τον φασισμό και την υποδούλωση
- Σ. Φάμελλος: Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940 απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»
- Ηλιούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα εστίασης – Δεν υπάρχουν τραυματίες (βίντεο)