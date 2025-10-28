To νέο Toyota Aygo X Hybrid πάτησε στην ελληνική αγορά με τιμή 19.670 ευρώ (19.990 ευρώ με το λευκό απλό χρώμα) στην αρχική έκδοση Χ-Style. Πλέον το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η φουλ υβριδική έκδοση, με το hybrid μηχανικό σύνολο και το αυτόματο e-CVT κιβώτιο ταχυτήτων με τη συνδυαστική απόδοση να αγγίζει τους 116 ίππους. Στην πράξη οι επιδόσεις του βασίζονται στο σπιρτόζικο κινητήρα βενζίνης 1.5 λτ. των 91 ίππων και τον ηλεκτροκινητήρα των 80 ίππων.

Σύμφωνα με την ιαπωνική φίρμα οι επιδόσεις είναι αρκούντως ικανοποιητικές για τα δεδομένα της αστικής και υπεραστικής του χρήσης: Καταφέρνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,2 δλ. (τελική ταχύτητα 172 χλμ./ώρα, εκπομπές CO2 μόλις 86 γρ./χλμ. και μεικτή κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ. Το νέο Aygo X Hybrid είναι πο αθόρυβο και έχει πλέον πλουσιότερο εξοπλισμό σε σχέση με το προγενέστερο μοντέλο.

Σαφώς, η εξωτερική του εμφάνιση έχει δεχθεί ευχάριστα ένα ισχυρό μπότοξ, όπου ο άνεμος της ανανέωσης άγγιξε το εμπρός τμήμα του που ανασχεδιάστηκε πλήρως και απέκτησε πιο μοντέρνα όψη. Για πρώτη φορά το Aygo X απέκτησε και πιο σπορ έκδοση GR Sport. Διακρίνεται από τη διαφορετική μάσκα, τις ζάντες, τα λογότυπα GR και το διαφορετικό διάκοσμο του εσωτερικού. Επιπρόσθετα, φέρει διαφορετικό στήσιμο στις αναρτήσεις και στη ρύθμιση του τιμονιού για αμεσότερη απόκριση.