Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα επιτευχθεί εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των δασμών που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της διμερούς έντασης.

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας προκειμένου η ζωή να συνεχίσει να είναι όμορφη και χαρούμενη», δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου, όπως είπε, η συνομιλία τους διεξήχθη σε θετικό κλίμα.

«Παρά το γεγονός ότι δεν έδωσε υποσχέσεις, με διαβεβαίωσε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», τόνισε ο Λούλα, προσθέτοντας: «Η συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο Τραμπ πήγε εκπληκτικά καλά. Αν εξαρτιόταν από εκείνον και εμένα, θα υπήρχε συμφωνία».

Δασμοί και πολιτικές εντάσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς ύψους 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα, καθώς και οικονομικές κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες και τη σύζυγό του, κατηγορώντας τον ότι επιδίδεται σε «κυνήγι μαγισσών» εξαιτίας της καταδίκης του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έντασης, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται να αποκτούν θετικότερη δυναμική, έπειτα από τη σύντομη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Προοπτικές συνεργασίας

Ερωτηθείς εάν το ζήτημα του Μπολσονάρου συζητήθηκε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είναι δική σας δουλειά». Παρ’ όλα αυτά, διαβεβαίωσε ότι «θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες μας», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Παρά τις διαφορές τους σε θέματα όπως η πολυμέρεια, το διεθνές εμπόριο και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι δύο πρόεδροι εμφανίζονται αποφασισμένοι να βρουν κοινό έδαφος για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.