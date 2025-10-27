Η Μπέρμιγχαμ Σίτι, μετά την επιτυχημένη άνοδό της στην Championship στοχεύει τα επόμενα χρόνια να επιστρέψει δυναμικά στην Premier League. Και φαίνεται πως τα πλάνα τους δεν περιορίζονται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η ιστορική αγγλική ομάδα, ετοιμάζει φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον, με πιο εντυπωσιακό αυτό της κατασκευής ενός νέου υπερσύγχρονου γηπέδου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας « The Sun » το κόστος της κατασκευής αναμένεται να αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά στάδια στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα στάδιο-κόσμημα, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει όχι μόνο τη Μπέρμιγχαμ, αλλά και ολόκληρη την πόλη!

Πίσω από αυτό το σχέδιο βρίσκονται δύο σταρ παγκόσμιου βεληνεκούς. Από τη μία, ο Τομ Μπρέιντι, θρύλος του αμερικανικού φούτμπολ και πλέον μέτοχος του συλλόγου. Από την άλλη ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), ο άνθρωπος που «γέννησε» τη θρυλική σειρά «Peaky Blinders».

Ο Νάιτ, που είναι φανατικός οπαδός και μέτοχος της Μπέρμιγχαμ και σκοπεύει να συμβάλει ενεργά στην αναγέννηση του συλλόγου ενισχύοντας το όραμα της ομάδας για μια λαμπρή επιστροφή στην Premier League και τη δημιουργία ενός γηπέδου ορόσημου για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Νάιτ, φίλαθλος και επίσης μέτοχος της Μπέρμιγχαμ, δήλωσε:

«Ήθελα να δώσω μερικές συμβουλές στους αρχιτέκτονες για το τι θα αρέσει και τι όχι στους φιλάθλους. Αυτό το στάδιο θα είναι αντανάκλαση των τελευταίων 150 ετών της πόλης και ελπίζω να υπάρχει και στα επόμενα 150.

Νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε διεθνές επίπεδο».

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Τομ Γουάγκνερ τόνισε πως στόχος του είναι το γήπεδο να γίνει σημείο αναφοράς που θα φιλοξενεί μεγάλες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, «θα είναι ένα από τα πιο συζητημένα σχέδια σταδίου παγκοσμίως», ανέφερε.

youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.in.gr%2F&source_ve_path=Mjg2NjQsMTY0NTAz&v=Ia9Y3rgRIo0&feature=youtu.be