Formula 1 – GP Μεξικού: Επιστροφή Νόρις στην κορυφή, ο δύσκολος χρόνος του Λεκλέρκ και η πρώτη φορά του Φερστάπεν

Ο Λάντο Νόρις δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στο Grand Prix του Μεξικού και πήρε την έβδομη νίκη του για το 2025, ανεβαίνοντας εκ νέου στην κορυφή του πρωταθλήματος, έπειτα από 189 μέρες απουσίας. Η νίκη του ήταν εμφατική, ενώ ο ίδιος με απόλυτη κυριαρχία, κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού, με μία διαφορά 30.324 δευτερολέπτων. Τη μεγαλύτερη από το GP της Ουγγαρίας το 2023, όπου ο Μαξ Φερστάπεν είχε νικήσει με 33.731 δευτερόλεπτα!

Πρώτη φορά στην κορυφή για τον Νόρις

Τελευταία φορά που ο Βρετανός πιλότος βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, στο πρωτάθλημα οδηγών, ήταν πριν 189 ημέρες και το GP της Σαουδικής Αραβίας. Η νίκη του στο «Autodromo Hermanos Rodriguez» τον ξαναφέρνει εκεί, με τη McLaren να παίρνει την πρώτη νίκη της στο Μεξικό από το 1989 και την εποχή του Ayrton Senna.

Ο Νόρις έχει πλέον έξι νίκες για το 2025 και βρίσκεται πίσω μόνο από τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι που μετράει επτά νίκες. Ο Αυστραλός, παρά την εντυπωσιακή του απόδοση και την πέμπτη θέση (εκκίνησε όγδοος), έχασε την πρωτοκαθεδρία του πρωταθλήματος από τον Νόρις, πέφτοντας ένα πόντο πίσω του.

Λεκλέρκ: Συνεχίζει να μάχεται, αλλά χωρίς νίκη από το 2024

Ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari κατέκτησε τη δεύτερη θέση, σημειώνοντας την πρώτη του συνεχόμενη κατάταξη στο βάθρο, από το Μονακό και την Ισπανία. Ωστόσο, η Ferrari δεν έχει κερδίσει για πάνω από 1 χρόνο, με τον Λεκλέρκ να είναι χωρίς νίκη για τέταρτη φορά σε επτά σεζόν στην ομάδα.

Η Scuderia δεν τα πήγε καλά, με τον Λούις Χάμιλτον να τερματίζει στην όγδοη θέση, στη χειρότερη του επίδοση στο Μεξικό από το 2018.

Ο Φερστάπεν, το παράδοξο στο Μεξικό και η «έκρηξη» της Haas

Για πρώτη φορά στην Πόλη του Μεξικού, ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Η τρίτη θέση είναι το πρώτο του βάθρο εκεί χωρίς νίκη, αφού έχει ήδη τερματίσει πρώτος, πέντε φορές. Παράλληλα, με αυτή την εκπληκτική παρουσία, ο Ολλανδός πέτυχε το έκτο συνεχόμενο βάθρο, για το 2025.

Η Haas πέτυχε το μεγαλύτερο ιστορικό αποτέλεσμα της! Ο Όλιβερ Μπέρμαν κατέκτησε την τέταρτη θέση, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της ομάδας στην ιστορία της, όταν ο Ρομαίν Γκροζάν είχε τερματίσει τέταρτος το 2018 στο GP της Αυστρίας. Μάλιστα, για τον Μπέρμαν , αυτή ήταν η πρώτη φορά που τερμάτισε στην πρώτη εξάδα ενός Grand Prix.

Απογοήτευση για τους βετεράνους

Ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin δεν κατάφερε να τερματίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Μεξικό, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Kick Sauber αποσύρθηκε για πρώτη φορά φέτος.