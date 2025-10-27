Η EuroLeague δημοσίευσε τα power rankings της δεύτερης φάσης της σεζόν, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην κορυφή της κατάταξης. Οι ερυθρόλευκοι μετά τις νίκες τους επί της Μακάμπι Τελ-Αβίβ και της Μπάγερν, παραμένουν ασταμάτητοι παρά τις απουσίες βασικών παικτών που υπάρχουν. Βασικό γρανάζι στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις, με 17.2 πόντους κατά μέσο όρο, ως ο 7ος κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague αυτή τη στιγμή.

Επιπρόσθετα, η διοργανώτρια αρχή αναφέρει: «Η κορυφαία ομάδα και στις τέσσερις ψηφοφορίες, ο Ολυμπιακός, παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι μόνο έξι παίκτες συμμετείχαν και στα έξι παιχνίδια μέχρι στιγμής. Όταν είναι πλήρως υγιείς, οι κόκκινοι είναι μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται». Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ολυμπιακός μας έχει αποδείξει την δύναμή του με την ποιότητα των παικτών που διαθέτει.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός AKTOR παραμένει στο Top 5 της κατάταξης, αλλά οι ήττες από τη Μπαρτσελόνα και τη Βίρτους Μπολόνια τον έφεραν δύο θέσεις χαμηλότερα. Παρά την πτώση, η EuroLeague γνωρίζει ότι οι πράσινοι είναι ακόμα μια ισχυρή ομάδα που μπορεί να ανακάμψει γρήγορα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι ικανός να βρει τον ρυθμό του σύντομα και να επιστρέψει στην κορυφή, με το υπόλοιπο της σεζόν να είναι κρίσιμο για την πορεία του.