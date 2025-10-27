Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί αύριο Τρίτη 28 Οκτωβρίου στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο, ενώ κλειστός θα είναι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» από τις 8:00 το πρωί.

Ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το πρωί της Τρίτης σε λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και μετρό.

Συγκεκριμένα, στο Μετρό θα παραμείνει κλειστός o σταθμός «Σύνταγμα» από τις 8:00 το πρωί και οι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 θα διέρχονται χωρίς στάση. Αποκατάσταση κυκλοφορίας θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Αλλαγές στο Τραμ

Η Γραμμή 6 «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα τερματίζει στη στάση Φιξ από τις 8:00 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης.

Η Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας–Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 9:00 το πρωί.

Διακοπές δρομολογίων αναμένονται και σε τμήματα του κέντρου Πειραιά.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα δρομολόγια της Γραμμής 060 θα διακοπούν από τις 10:00 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης.

θα διακοπούν από τις 10:00 το πρωί έως τη λήξη της παρέλασης. Η Γραμμή Χ95 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα) θα έχει αφετηρία και τέρμα προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

(Αεροδρόμιο – Σύνταγμα) θα έχει αφετηρία και τέρμα προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη. Όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορείων ανά δήμο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα τροποποιηθούν ανά περιοχή τα δρομολόγια λεωφορείων ως εξής:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.