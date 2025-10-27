Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Volkswagen Polo επιστρέφει για να τιμήσει την επέτειο. Ειδικότερα, η Volkswagen δημιούργησε ένα εντυπωσιακό drift video, γυρισμένο στη Νότια Αφρική – εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του μοντέλου. Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rallycross Johan Kristoffersson παίρνει το τιμόνι στα χέρια του και οδηγεί τρεις θρύλους του Polo, λίγο πριν το φιλμ αποκαλύψει τον ηλεκτρικό διάδοχο της νέας εποχής: το ID. Polo¹.

Μισός αιώνας Polo σημαίνει πέντε δεκαετίες αυτοκινητιστικής κουλτούρας, τεχνολογίας και προσωπικών ιστοριών. Από το μοντέλο που καθόρισε την έννοια του “μικρού Volkswagen” μέχρι τα αγωνιστικά με τα οποία σάρωσε τίτλους στο WRC και το Rallycross, το Polo έγινε θρύλος. Τώρα, η Volkswagen ξαναγράφει την ιστορία του μέσα από ένα video γεμάτο δράση – ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Polo, που συνδέει το αγωνιστικό DNA του παρελθόντος με το ηλεκτρικό μέλλον.

Το φιλμ γυρίστηκε στη Gqeberha της Νότιας Αφρικής.

Στο video συμμετέχουν το Polo R WRC και το Polo R Supercar – από τη συλλογή Volkswagen Classic – καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Polo RX1e, φιλοξενούμενο του αγωνιστικού team KMS. Τα δύο πρώτα ντύνονται με ειδική σχεδίαση του designer Sean Bull, που αναβιώνει το μοναδικό στυλ του Polo Harlekin στα χρώματα Ginster Yellow, Flash Red, Pistachio και Chagall Blue.

«Με την καμπάνια για τα 50 χρόνια Polo, θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Το ID. Polo κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τρόπο που συμβολίζει ό,τι αντιπροσωπεύει το Polo – ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα», δηλώνει ο Jens Katemann, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Volkswagen και του Brand Group Core.

Ο Σουηδός Johan Kristoffersson, επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIA Rallycross και δύο φορές Πρωταθλητής Gymkhana Grid, οδηγεί τα τρία Polo στα όριά τους:

«Ήταν μοναδικό να οδηγώ διαδοχικά τόσα διαφορετικά Polo – το καθένα με δικό του χαρακτήρα, όλα απίστευτα ικανά και διασκεδαστικά», σχολιάζει ο ίδιος.