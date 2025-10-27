Στη Μεγάλη Βρετανία, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους στον αυτοκινητόδρομο προκαλούνται νυχτερινές ώρες με βροχή, χιόνι ή πάγο, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά των θανατηφόρων ατυχημάτων σε κατοικημένες περιοχές. Η υπερβολική ταχύτητα για τις δεδομένες συνθήκες είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε όλα τα χειμερινά ατυχήματα και κάτι που αφορά κυρίως νέους, αρχάριους οδηγούς. Οι Ευρωπαϊκές μελέτες καταδεικνύουν τον κίνδυνο.

Για παράδειγμα:

Σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι ο μέσος νέος οδηγός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα, κυρίως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου και σε μέρη όπου επικρατεί σκοτάδι.

Σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (RSO – Road Safety Observatory) , η έλλειψη οργάνωσης είναι ο λόγος για τον οποίον οι περισσότεροι νέοι οδηγοί εμπλέκονται σε ατύχημα. Υπάρχει δηλαδή ανεπάρκεια γνώσεων ή οι γνώσεις που έχουν οι οδηγοί/αναβάτες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και όλα αυτά οφείλονται στην απειρία τους.

Ο αριθμός των θανάτων πεζών στην Ευρώπη αυξάνεται ανάμεσα στους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές απλές συμβουλές για τη χειμερινή οδήγηση που είναι καλό να έχετε κατά νου πριν βγείτε στους δρόμους το φετινό χειμώνα.

Να βλέπετε και να σας βλέπουν: καθαρίστε τα παράθυρα, τους προβολείς και τα πίσω φώτα του αυτοκινήτου ώστε να έχετε καλύτερη ορατότητα και να είστε καλύτερα ορατοί από τους άλλους, ιδιαίτερα στο φρενάρισμα.

Μην τρέχετε: ελαττώστε ταχύτητα και δώστε στον εαυτό σας επαρκή χώρο να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Όταν ο δρόμος είναι χιονισμένος ή ολισθηρός, το κάθε δευτερόλεπτο μετρά.

Μην πετάτε νερά: όταν ο δρόμος είναι πλημμυρισμένος και πλησιάζετε σε μεγάλες λίμνες με νερό οδηγείτε αργά, με χαμηλή σχέση στο κιβώτιο και υψηλές στροφές στον κινητήρα. Όταν δε βγείτε από εκεί, δοκιμάστε αν 'πιάνουν' τα φρένα σας.

Οδηγείτε με «μία ταχύτητα κάτω»: χρησιμοποιώντας μία χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο έχετε καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και σε ολισθηρούς δρόμους. Αν από την άλλη κολλήσετε στον πάγο «μία επάνω» ταχύτητα μπορεί να βοηθήσει να ξεκολλήσετε.

Οδηγείτε χωρίς απότομες κινήσεις: οι πιο ελαφριές και απαλές κινήσεις στο γκάζι, στα φρένα και στο τιμόνι βοηθούν να μην χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.

οι πιο ελαφριές και απαλές κινήσεις στο γκάζι, στα φρένα και στο τιμόνι βοηθούν να μην χάσετε τον έλεγχο του οχήματος. Μην πανικοβάλλεστε: αν χάσετε το έλεγχο στον πάγο, το χιόνι ή σε βρεγμένο δρόμο, διορθώστε απαλά με το τιμόνι. Αν η ουρά του αυτοκινήτου γλιστρήσει προς τα αριστερά, στρίψτε προς τα αριστερά αποφεύγοντας το απότομο φρενάρισμα.