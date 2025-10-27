20ό Grand Prix Formula 1: Όσα έγιναν στο Μεξικό με νικητή τη McLaRen

Ο αγώνας στην πίστα Hermanos Rodríguez είχε όλα τα συστατικά ενός σύγχρονου δράματος. Ο Λάντο Νόρις ήταν, μετά από καιρό, αλάνθαστος σε όλο το τριήμερο και θριάμβευσε στο Grand Prix του Μεξικού. Έχοντας πετύχει τον τέλειο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές, πήρε την pole position με ρεκόρ χρόνου και τη μετέτρεψε σε νίκη, χωρίς να χάσει το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, στο πέσιμο της καρό σημαίας είχε διαφορά πάνω από μισό λεπτό από τον δεύτερο, Σαρλ Λεκλέρκ. Ήταν η δέκατη νίκη στην καριέρα του Άγγλου, η έκτη του τη φετινή σεζόν, η πρώτη μετά την Ουγγαρία και η πρώτη του στο Μεξικό.

Πρόκειται επίσης για τη 13η νίκη της McLaren φέτος, τη 202η συνολικά και την 4η στην Πόλη του Μεξικού. Ο Σαρλ Λεκλέρκ οδήγησε τη Ferrari του από τη δεύτερη θέση της εκκίνησης στη δεύτερη θέση της καρό σημαίας. Η διαφορά του από τον Νόρις ήταν μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να πιέσει για τη νίκη. Αντίθετα, κινδύνευσε να χάσει τη δεύτερη θέση από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός, που εκκινούσε από την 5η θέση, διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα, παλεύοντας σκληρά για να φτάσει στο τελευταίο σκαλί του βάθρου, στην 3η θέση. Με δύο γύρους να απομένουν, ο Φερστάπεν βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κιβώτιο ταχυτήτων του Λεκλέρκ και φαινόταν έτοιμος να περάσει τη Ferrari. Ωστόσο, επιβλήθηκε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car).

Ο λόγος ήταν ότι ο Κάρλος Σάινθ σταμάτησε στην πίστα με τη Williams. Ο Ισπανός οδηγός προσπάθησε να μετακινήσει το μονοθέσιο σε σημείο που δεν δημιουργούσε θέμα ασφαλείας, και πιθανόν η ενεργοποίηση του VSC να ήταν υπερβολική, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ασκείται δριμεία κριτική γι’ αυτή την απόφαση, ωστόσο θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας στα Grand Prix. Όταν άρθηκε το καθεστώς VSC, απέμενε μόλις μισός γύρος. Ο Λεκλέρκ κατάφερε οριακά να κρατηθεί στη δεύτερη θέση.

Πιο πίσω, ανοιχτή ήταν και η μάχη για την τέταρτη θέση, με τον Όλιβερ Μπέαρμαν να κάνει την έκπληξη της ημέρας. Ο νεαρός Βρετανός, στην πρώτη του πλήρη σεζόν στη Formula 1, έφερε τη Haas στην τέταρτη θέση από την ένατη θέση της εκκίνησης, έχοντας βρεθεί μάλιστα και τρίτος για μεγάλο μέρος του αγώνα.

Τη στιγμή που εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, ο Όσκαρ Πιάστρι πίεζε οριακά τον Βρετανό για να τον περάσει. Αυτή ήταν η δεύτερη μάχη που δεν είδαμε. Έτσι, ο Μπέαρμαν πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμά του στη Formula 1 και δικαίως αναδείχθηκε από το παγκόσμιο κοινό Οδηγός της Ημέρας (Driver of the Day).

Η αγωνία τώρα κορυφώνεται στο πρωτάθλημα οδηγών, με 4 Grand Prix και 2 Sprint να απομένουν. Ο Λάντο Νόρις πέρασε στην κορυφή, έναν βαθμό μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται πλέον 36 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο. Απομένουν 116 βαθμοί να μοιραστούν, οπότε όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Τόσο ο Νόρις, όσο και ο Πιάστρι έχουν την πολυτέλεια να τερματίζουν δεύτεροι πίσω από τον Φερστάπεν και να παραμείνουν μπροστά του έως το τέλος. Το ζήτημα είναι πως δεν μπορούν να το κάνουν και οι δύο ταυτόχρονα, καθώς υπάρχει μόνο μία δεύτερη θέση. Κοντολογίς, ο Ολλανδός πρωταθλητής είναι πιθανό να επωφεληθεί από τη μεταξύ τους «σύγκρουση» στους τελευταίους αγώνες της σεζόν.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο νικητής Λάντο Νόρις ήρθε σε δύσκολη θέση από τις αποδοκιμασίες του μεξικανικού κοινού στο στάδιο και δήλωσε: «Τι αγώνας! Μπόρεσα απλώς να κρατήσω τα μάτια μου μπροστά και να επικεντρωθώ σε αυτό που έκανα. Ήταν ένας αρκετά απλός αγώνας για μένα, και αυτό ακριβώς ήθελα. Καλή εκκίνηση, καλό “πέταγμα”, καλός πρώτος γύρος, και από εκεί μπόρεσα να συνεχίσω. Απλώς έμεινα χαλαρός. Νομίζω ότι είχα πολύ καλύτερο “πέταγμα” από τους γύρω μου. Μα αυτό είναι φανταστικό εδώ! Είναι απίστευτο! Η πρώτη μου νίκη εδώ, στο Μεξικό. Μια όμορφη νίκη, ειδικά μέσα σε αυτό το στάδιο.

Δεν άκουσα τίποτα από όσα είπατε, αλλά το λατρεύω! Ευχαριστώ, παιδιά. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο αγώνας όπου απλώς απέδωσα καλύτερα. Κατά κάποιον τρόπο, πιστεύω ότι είναι η καλύτερή μου απόδοση φέτος. Είμαι χαρούμενος. Επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, κρατάω το κεφάλι μου χαμηλά, αγνοώ όλα αυτά, και ναι — μένω συγκεντρωμένος, και προς το παρόν αυτό λειτουργεί. Οπότε είμαι χαρούμενος. Απλώς πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, να προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι σε μερικούς πολύ γρήγορους οδηγούς γύρω μου, και νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν — νομίζω ότι αυτό είναι ο αθλητισμός. Μπορούν να συνεχίσουν να με αποδοκιμάζουν αν θέλουν. Φυσικά, δεν το θέλω. Θα προτιμούσα να με επευφημούν».

Πιθανότατα, οι Μεξικανοί τον αποδοκίμαζαν επειδή θεωρούν ότι ευνοείται από τη McLaren έναντι του Πιάστρι, ειδικά μετά τα συμβάντα με το πιτ στοπ στη Μόντσα.