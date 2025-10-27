ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Αν έχετε βγάλει κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα και θέλετε να κάνετε επενδύσεις, μην τα βάλετε όπου να ’ναι. Δεν είστε για να ρισκάρετε τώρα. Αν δεν πολυκατέχετε τα χρηματιστηριακά, γιατί δεν ζητάτε τα «φώτα» ενός ειδικού που θα σας κατευθύνει πιο σωστά;

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα θα είστε μέσα στα νεύρα και θα βάζετε τις φωνές στους γύρω σας χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Πριν σας πιάσει υστερία για τα καλά, φύγετε από το γραφείο ή το σπίτι και κάντε μια βόλτα σε ένα ήσυχο μέρος για να χαλαρώσετε και να πάρετε τα πάνω σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Αν συνάδελφοι στο γραφείο βγάλουν μια μνησικακία εναντίον σας, μην ταραχτείτε. Ξέρουν ότι είστε καλοί στη δουλειά σας και γι’ αυτό προσπαθούν να σας μειώσουν με τον μόνο τρόπο που γνωρίζουν: την κακία. Αντί να κάθεστε και να στεναχωριέστε με τον καθένα, σηκωθείτε και φύγετε για λίγο μέχρι να καταλάβουν ότι είναι λάθος όσοι σας επιτίθενται.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Μαζευτείτε λίγο και σταματήστε τα έξοδα γιατί το έχετε παρακάνει τον τελευταίο καιρό. ‘Εχετε φαεινές ιδέες στη δουλειά, τις οποίες πρέπει να μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας για να πιάσουν τόπο αλλά και να σας αποθεώσουν.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Τον τελευταίο καιρό γκρινιάζετε για τη ρουτίνα που έχετε στη ζωή σας. Αντί λοιπόν να μένετε μόνο στα λόγια, θα ήταν καλύτερο να κάνετε και έργα και να αλλάξετε ό,τι δεν σας αρέσει. Αν θέλετε δε να μην πάθετε και μεγάλο σοκ, ξεκινήστε από μικρά πράγματα και προχωρήστε σταδιακά προς τα πιο μεγάλα. Κάντε υπομονή!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Επειδή έχετε την τάση γενικώς να ανακατεύεστε στις δουλειές των άλλων, σήμερα προσπαθήστε να νικήσετε τη φύση σας και να μείνετε μακριά από τις αντιπαραθέσεις τρίτων. Καμιά φορά το να το παίζετε ουδέτεροι δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζετε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Το έχετε παρακάνει πια με το αλκοόλ και τα κρέατα και δεν μπορείτε να βάλετε όρια. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες, η διατροφή σας έχει ξεφύγει. Αν μόνοι σας δεν μπορείτε να βάλετε τάξη στο τραπέζι σας, ζητήστε από κάποιο μέλος της οικογένειάς σας να σας βοηθήσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Στο γραφείο σήμερα θα τα βρείτε λίγο σκούρα με όσα θα σας φορτώσουν. Για να μη σας πάρει από κάτω, δείτε το σαν μια πρόκληση για να βελτιωθείτε. Μην παραμελείτε να κάνετε γυμναστική. Αν βαριέστε να πάτε μέχρι το γυμναστήριο, ρίξτε το στις δουλειές του σπιτιού.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος συνάδελφός σας δεν σας τα λέει καλά, αντί να του βάλετε τις φωνές θα ήταν πιο χρήσιμο να ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας. Και μη φοβάστε, δεν θα σας πει κανένας μαρτυριάρη αφού υπερασπίζεστε τη δουλειά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Να είστε ευέλικτοι στις φιλίες σας και να έχετε πάντα κατά νου ότι ούτε εσείς ούτε οι αγαπημένοι σας είναι τέλειοι. Το έχετε παρακάνει τον τελευταίο καιρό με τα έξοδα και γι’ αυτό μαζευτείτε. Αν συνεχίσετε να ξοδεύετε περισσότερα απ’ όσα βγάζετε, στο τέλος δεν θα έχετε ούτε δέκα ευρώ για να πάτε κινηματογράφο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Δεν αισθάνεστε ιδιαίτερα καλά σήμερα. Και πώς θα μπορούσατε άλλωστε όταν τον τελευταίο καιρό με τις αλλαγές του καιρού δεν προσέχετε καθόλου και σας τριγυρίζει επικίνδυνα ένα κρύωμα; Αν θέλετε να τη γλιτώσετε και να μην πέσετε στο κρεβάτι με πυρετό, φροντίστε να πίνετε αρκετά ζεστά και να μην ντύνεστε με ελαφρά ρούχα.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Τον τελευταίο καιρό δεν καλομιλάτε με την οικογένειά σας γιατί σας εκνευρίζει η κριτική που σας ασκεί. Αντί όμως να κρατάτε μούτρα σαν να είστε πιτσιρίκια, είναι καλύτερο να τους το πείτε ευθέως και να ηρεμήσετε.