Ο χρόνος «έτρεχε» και ο Κώστας Σλούκας βρισκόταν σε μια άτυπη «κούρσα» για να προλάβει το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Προμηθέα. Ο διεθνής γκαρντ των «Πράσινων» έτρεχε να αλλάξει τα ρούχα της προθέρμανσης, προσπαθώντας να φορέσει τη φανέλα του, όταν η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο «Telekom Center» τον «πρόλαβε».

Αναμενόμενο ίσως από έναν παίκτη με την εμπειρία του Σλούκα, ο ίδιος έδειξε απόλυτο επαγγελματισμό. Στη στιγμή εκείνη, βρέθηκε σε στάση προσοχής, ημίγυμνος, με την πειθαρχία που τον χαρακτηρίζει και χωρίς να χάνει ούτε στιγμή την σοβαρότητά του.

Η εικόνα αυτή, η οποία μάλλον δεν είναι σύνηθες θέαμα στα παρκέ, καταδεικνύει την αφοσίωση και το σεβασμό του Σλούκα για την διαδικασία του αγώνα. Ο έμπειρος γκαρντ, πρώτυπο αρχηγού τόσο με το ταλέντο του όσο και με τη στάση του, παρέμεινε σε αυτήν τη θέση μέχρι το τέλος της ανάκρουσης, αποδεικνύοντας πως για εκείνον, το επαγγελματικό ήθος δεν έχει «εκπτώσεις».

Αμέσως μετά, μπήκε κανονικά στον αγώνα, παρακολουθώντας από τον πάγκο, τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας ήδη προετοιμαστεί για την πρόκληση.

Η σκηνή αυτή, όσο απλή κι αν φαντάζει, αποτυπώνει την νοοτροπία του Σλούκα. Ένας παίκτης που, ακόμα και στις πιο ακραίες καταστάσεις, δεν χάνει την επαγγελματική του αφοσίωση και το σεβασμό για το παιχνίδι.