Η Κιμ Καρντάσιαν ετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της, αφήνοντας πίσω την περσόνα “Kim K” και ανοίγοντας δρόμο προς έναν εντελώς διαφορετικό προορισμό. Η 45χρονη φαίνεται αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα στην πολυτάραχη ζωή της.

Η σταρ αποκάλυψε ότι, αφού δώσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου τον Ιούλιο, σκοπεύει να ακολουθήσει καριέρα δικηγόρου και να αφήσει πίσω της το lifestyle της «Kim K».

«Σε δύο εβδομάδες θα είμαι επίσημα πιστοποιημένη. Ελπίζω να μπορέσω να εξασκήσω τη δικηγορία», είπε στην εκπομπή The Graham Norton Show.

«Ίσως σε δέκα χρόνια να εγκαταλείψω την Κιμ Καρντάσιαν όπως τη γνωρίζετε και να είμαι πια δικηγόρος σε δίκες. Αυτό θέλω πραγματικά να κάνω», πρόσθεσε.

Μια δικηγόρος σε δίκες

Η Κιμ ολοκλήρωσε το πτυχίο της στη νομική τον Μάιο, ύστερα από έξι χρόνια σπουδών, και το γιόρτασε με μια ιδιωτική τελετή αποφοίτησης με οικογένεια και φίλους.

Ένας από τους μέντορές της την επαίνεσε δημόσια για την αφοσίωσή της: «Πριν έξι χρόνια, η Κιμ μπήκε στο πρόγραμμα με μόνο της εφόδιο την επιθυμία να πολεμήσει για τη δικαιοσύνη. Όχι διαλέξεις σε αμφιθέατρα, όχι εύκολες λύσεις, μόνο επιμονή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σταρ αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο, επί έξι χρόνια —πάνω από 5.000 ώρες σπουδών— ενώ παράλληλα μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διεύθυνε τις επιχειρήσεις της και συμμετείχε σε τηλεοπτικά γυρίσματα.

Η απόφαση της Κιμ να ασχοληθεί με τη νομική ήρθε το 2019, όταν βοήθησε στην αποφυλάκιση της Άλις Μαρί Τζόνσον, μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για μη βίαιο αδίκημα.

«Όταν είδα τι μπορούμε να πετύχουμε, κατάλαβα πως ήθελα να μάθω περισσότερα. Σκέφτηκα “αν ήξερα περισσότερα, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες —απέτυχε τρεις φορές στις πρώτες εξετάσεις πριν τις περάσει το 2021—, η Κιμ δηλώνει αποφασισμένη να ιδρύσει τη δική της δικηγορική εταιρεία για την υπεράσπιση ανθρώπων που αδικούνται από το σύστημα.

Η επιλογή της να ακολουθήσει τη νομική δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δικηγόρους στις ΗΠΑ και μέλος της ομάδας υπεράσπισης του O.J. Simpson στη δίκη-ορόσημο του 1995.