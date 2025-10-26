Μια μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας από το Strabane της Βόρειας Ιρλανδίας αποκάλυψε στο BBC News NI ότι οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων την έχουν αναγκάσει να παραλείπει γεύματα για την ίδια ώστε να εξασφαλίσει ότι η κόρη της έχει αρκετό φαγητό.

Η Alicia Mehaffey παρότι εργάζεται, στηρίζεται από τοπικό κέντρο διανομής τροφίμων, καθώς δηλώνει ότι συχνά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της οικογένειάς της, που αποτελείται από δύο άτομα. «Η κόρη μου έρχεται πρώτη», λέει, «και αν χρειάζεται να φάει, δεν με πειράζει να παραλείψω εγώ ένα γεύμα για να έχει ό,τι χρειάζεται».

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (ONS) και επικαλείται το BBC, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά μειώθηκε ελαφρά κατά 0,2% μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2025, πρώτη φορά από τον Μάιο 2024. Παρ’ όλα αυτά, η ετήσια αύξηση παραμένει στο 4,5%, ενώ σε πενταετή βάση οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37%.

Η πίεση στις οικογένειες, λόγω ακρίβειας, είναι εμφανής, ειδικά σε νοικοκυριά με μικρά παιδιά, που χρειάζονται επιπλέον σνακ. «Μπορείς να δεις πόσο άδεια είναι τα ντουλάπια των ανθρώπων και πόσο δυσκολεύονται», δηλώνει η Mehaffey.

Τα κέντρα διανομής τροφίμων, όπως η Foyle Network Foundation που υποστηρίζεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση Trussell Trust, αποτελούν αναγκαία στήριξη για πολλές οικογένειες. Ωστόσο, η ίδια η αύξηση των τιμών μειώνει τις δωρεές και τις αναγκάζει να αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα σε υψηλότερες τιμές. Η Fiona Cole, υπεύθυνη Πολιτικής και Δημοσίων Σχέσεων της Trussell Trust στη Βόρεια Ιρλανδία, τονίζει: «Η δυσκολία είναι για όλους».

Σύμφωνα με την Trussell Trust, ένα στα τρία παιδιά στη Βόρεια Ιρλανδία ζει σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας. Το 2024, περίπου 520.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισαν επισιτιστική ανασφάλεια παραλείποντας γεύματα, μειώνοντας τις μερίδες ή απλά μη μπορώντας να αγοράσουν αρκετό φαγητό.

Η ιστορία της Alicia Mehaffey, όπως κατέγραψε το BBC, είναι χαρακτηριστική της καθημερινής μάχης που δίνουν χιλιάδες οικογένειες εν μέσω συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών τροφίμων και επισιτιστικής ανασφάλειας.

