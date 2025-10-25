Η Ζαλγκίρις Κάουνας θα πρέπει να αγωνιστεί για αρκετό διάστημα χωρίς τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στο οπίσθιο μηριαίο.

Στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Μπαρτσελόνα, ο Γουίλιαμς-Γκος πρόλαβε να παίξει μόλις 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει το παρκέ. Τη θέση του πήρε ο Μαόντο Λο.

Παρά την απουσία του 31χρονου παίκτη, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις κατάφερε να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη εκτός έδρας με 88-73 , αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του ρόστερ της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ζαλγκίρις, το ιατρικό επιτελείο θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, προκειμένου να καθορίσει τον ρυθμό της αποκατάστασής του. Ο σύλλογος προτίθεται να παρέχει ενημερώσεις για την πρόοδο της ανάρρωσής του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Nigel Williams-Goss suffered a hamstring injury during the game in Barcelona and will be sidelined for the next few games. pic.twitter.com/67z3QBP4Nu — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 25, 2025