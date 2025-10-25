Η Ρόδος, μία από τις πιο ιστορικές νησιωτικές ομάδες της Ελλάδας με παρουσία στο παρελθόν στην Α’ Εθνική και στη Super League 2, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση. Ο σύλλογος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή τριών συνεχόμενων εντός έδρας αγώνων στη Γ’ Εθνική, με αποτέλεσμα την αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα, όπως λέει ο κανονισμός.

Η διοίκηση κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για να αποτραπεί η αποβολή, τα οποία όμως απορρίφθηκαν, ενώ τα παιχνίδια με την ΑΕΡΑ, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Αμαρυνθιακό καταχωρήθηκαν ως μηδενισμένα. Οι ποδοσφαιριστές εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας τη γραφειοκρατία και τους υπεύθυνους για τη δυσμενή κατάσταση που επηρεάζει όχι μόνο την ομάδα, αλλά και τα βιοποριστικά τους ζητήματα.

Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Αντώνης Μαρτίνης, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Περιφερειάρχη να εκδώσει άδεια διεξαγωγής αγώνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, τονίζοντας πως η ευθύνη δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά τονλό ιστορικό σύλλογο του νησιού.