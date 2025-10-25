Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) από τον Παναθηναϊκό και έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ζητώντας να είναι δίπλα στην ομάδα.

«Το βασικό είναι να κάνεις το σωστό για να κερδίσεις με τη βοήθεια και των φιλάθλων. Οπωσδήποτε απαιτητικοί, αλλά πάντοτε δίπλα μας. Όταν εκνευρίζεσαι μερικές φορές με τον σύλλογο, είναι γιατί έχεις το πάθος. Το βασικό είναι να κοιτάς το καλύτερο, να επιδιώκεις το καλύτερο. Το βασικό είναι εάν η ομάδα τα πηγαίνει καλά και οι φίλαθλοι θα είναι από πίσω να τη βοηθήσουν. Χρειάζεται βοήθεια από όλους. Εάν μου την πείτε μετά από έναν αγώνα θα είναι κάτι δίκαιο, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Προσπαθεί να πάει μπροστά, να προχωρήσει».

https://www.youtube.com/watch?v=B5v5nIfqdRc