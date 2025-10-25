Ο Ραφαήλ Παγώνης συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό U14 τένις, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή του. Ο 13χρονος Έλληνας αθλητής κατέκτησε το τρόπαιο στο Junior Masters του Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του.

Στον τελικό, ο κορυφαίος της ευρωπαϊκής κατάταξης επικράτησε του Σλοβάκου Μαξ Λόριντσικ (Νο. 6) με 4-6, 6-4, 6-3, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κράτησε σχεδόν δύο ώρες στο ιστορικό Monte Carlo Country Club. Παρότι έχασε το πρώτο σετ, ο Παγώνης έδειξε ωριμότητα και ψυχραιμία, ανατρέποντας το σκορ με εξαιρετικές επιστροφές και σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία.

Με αυτή τη νίκη, ο νεαρός Έλληνας ολοκλήρωσε με θριαμβευτικό τρόπο τη σεζόν στο Tennis Europe Tour U14, κατακτώντας τον 8ο τίτλο του για το 2025. Έτσι, επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του στα ευρωπαϊκά κορτ, κλείνοντας τη χρονιά στην κορυφή του Tennis Europe Junior Ranking.