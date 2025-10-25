Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Μπόγκνταν Καράιτσιτς στον πάγκο του Άρη, καθώς οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον προπονητή της Εθνικής Πολωνίας.

Ο Πολωνοκροάτης τεχνικός τελευταία ομάδα που προπόνησε ήταν η Νάπολη με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας το 2023-24.

Ο Μίλιτσιτς δεν είναι άγνωστος για την Ελλάδα καθώς το «μακρινό» 2003-4 είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλείου Ο.Α.Α..

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Μίλιτσιτς εργάζεται στην Ελλάδα αφού το μακρινό 2003-4 είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλείου, ως παίκτης.