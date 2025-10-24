Ο Παναθηναϊκός AKTOR μέσω ανάρτησης στα social media ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει επιπλέον εισιτήρια για να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Η «πράσινη» ΚΑΕ εξήγησε πως ζήτησε έξτρα εισιτήρια, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συναισθανόμενη την έντονη επιθυμία των φιλάθλων μας να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας -και- στον εκτός έδρας αγώνα με την Virtus Bologna, έκανε, το προηγούμενο διάστημα, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση επιπλέον εισιτηρίων ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες τους.

Δυστυχώς, η διοίκηση της ιταλικής ομάδας, μας ενημέρωσε επισήμως πως, λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση (PALADOZZA) αλλά και της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, σύμφωνα με την οποία πολίτες άλλων κρατών επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο σε δύο συγκεκριμένους τομείς του κλειστού, δεν είναι εφικτό να μας διαθέσει επιπλέον εισιτήρια.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της Virtus Bologna, έπειτα από τη σύσκεψη με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και των αυστηρών μέτρων τάξης που θα ισχύσουν, καλούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους εισιτήριο για τον αγώνα, να μην μεταβούν στο γήπεδο καθώς, όπως σημειώνεται, δεν θα τους επιτραπεί καν να πλησιάσουν σε αυτό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ήθελε να ευχαριστήσει για μία ακόμη φορά τους φιλάθλους της για την αγάπη, την πίστη, την αφοσίωση και την επιθυμία τους να βρίσκονται παντού και πάντα στο πλευρό της ομάδας μας, καλώντας τους να ακολουθήσουν τις παραπάνω οδηγίες για την αποφυγή της δικής τους ταλαιπωρίας».

