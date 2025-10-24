Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Γαλλία, επικρατώντας 4-3 της Λιλ και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Conference League.

Με αυτή τη νίκη ο «Δικέφαλος» του Βορρά ανέβηκε στην 20η θέση με 4 βαθμούς.

Οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν αύξηση στις πιθανότητες πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ και τις πιθανότητες του να ανεβαίνουν στο 72% πλέον για την πρώτη 24αδα, ενώ όσον αφορά την 8αδα οι πιθανότητες πέφτουν στο 6%.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία αν και προηγήθηκε γνωρίζοντας την ήττα από τη Φέγενορντ με σκορ 3-1, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 22η θέση.

Από την άλλη οι πιθανότητες για μία θέση στην πρώτη 24αδα για τους «πράσινους» να είναι στο 55%, ενώ διαθέτει μόλις 3% για απευθείας πρόκριση 8αδα.

Αυτές είναι οι τρέχουσες πιθανότητες πρόκρισης για τους υπόλοιπους συλλόγους…

[🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 24 Oct] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇩🇪 Freiburg, 🇮🇹 Bologna 📉 OUT: 🇪🇸 Betis, 🇮🇹 Roma 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇬🇷 PAOK, 🇳🇱 Go Ahead Eagles 📉 OUT: 🇦🇹 Sturm, 🇫🇷 Nice 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/o4USaXmVys — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2025