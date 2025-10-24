Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για διαλογισμό και εσωτερική ανασκόπηση. Αν προσπαθείτε να λύσετε προσωπικά ζητήματα, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας για να κατανοήσετε τι πραγματικά χρειάζεστε. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιείτε λόγω των πολλών […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η εργασία είναι το θέμα που θα σας απασχολήσει σήμερα γιατί βάζετε τα δυνατά σας ώστε να αντεπεξέλθετε στις προσδοκίες των άλλων. Καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί με τα όσα ακούτε γύρω σας γιατί ίσως τα περισσότερα από αυτά να μην είναι αληθινά. Αν πρέπει να κάνετε κάτι επείγον, […]
Κριός Διαχειρίσου σωστά τα οικονομικά σου, καθώς η μέρα φέρνει θετικές εξελίξεις που μπορούν να σε ωφελήσουν σημαντικά. Οργάνωσε τα θέματα που σε απασχολούν και δρομολόγησέ τα με ψυχραιμία. Διατήρησε χαμηλούς τόνους στις σχέσεις σου και φρόντισε να κρατήσεις την ηρεμία σου. Όσα θα παρατηρήσεις σήμερα ίσως σε δυσκολέψουν ψυχολογικά, όμως μην κλειστείς στον εαυτό […]