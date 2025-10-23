Παρά την έντονη κακοκαιρία που πλήττει το Ρότερνταμ, η Φέγενορντ ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί κανονικά στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Παράλληλα, λήφθηκαν έκτακτα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Ολλανδών, το πάνω διάζωμα του «Ντε Κάιπ» θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από τις 18:00 έως τις 21:00 τοπική ώρα, με τις θύρες να ανοίγουν μόλις μία ώρα πριν από τη σέντρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει άμεσα τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, καθώς οι θέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί βρίσκονται στο πάνω διάζωμα. Έτσι, όσοι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» φτάσουν νωρίτερα στο γήπεδο, θα πρέπει να περιμένουν εκτός των εγκαταστάσεων μέχρι να τους επιτραπεί η είσοδος.