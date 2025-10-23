Σάλος ξέσπασε στο NBA και τις ΗΠΑ μετά τις συλλήψεις των Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς, έπειτα από πολυετή έρευνα του FBI. Οι αμερικανινές Αρχές προχώρησαν νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου. Σε δηλώσεις προχώρησε και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, που αποκάλυψε ότι στον εν λόγω σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και χειραγωγημένων παιχνιδιών πόκερ, εμπλέκεται και η Μαφία.

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, είπε:

«Σήμερα είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που απλώνεται τόσο στο NBA, όσο και την «Cosa Nostra». Όπως ξέρετε, άτομα όπως ο Τσόνσι Μπίλαπς, τον Ντέμιαν Τζόουνς και ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθησαν σήμερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών αγώνων που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.

Το FBI προχώρησε στις συλλήψεις 31 ατόμων σε 11 διαφορετικές πολιτείες και η επιχείρηση συνεχίζεται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη, είναι οικονομική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμός, κλοπές, παράνομος στοιχηματισμός. Το FBI δεν αφήσει χώρο σε κανέναν εγκληματία σε αυτή τη χώρα. Η εν λόγω απάτη είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια, αλλά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Κανείς δεν θα στερηθεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Όλοι θα λογοδοτήσουν».

Ο Αμερικανός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοσέλα, δήλωσε ότι έξι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι για συμμετοχή σε συνωμοσία εσωτερικών στοιχημάτων που εκμεταλλευόταν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αθλητές και ομάδες του NBA, σε «ένα από τα πιο θρασύτατα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα νομιμοποιήθηκαν ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες».