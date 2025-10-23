Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (133-120), στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 του ΝΒΑ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί για έναν ακόμα αγώνα των «ελαφιών».

Ο Greek Freak πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά, ενώ τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές. Μετά την αναμέτρηση, ο Έλληνας NBAερ μίλησε τόσο για την εμφάνιση της ομάδας του, όσο και για πρώην και νυν συμπαίκτες.

«Νιώθω ότι στο πρώτο μέρος παίζαμε εκπληκτικό μπάσκετ. Η μπάλα κυκλοφορούσε, κάναμε επιθέσεις στη ρακέτα. Τα παιδιά έπαιζαν εξαιρετικά. Στην τρίτη περίοδο σαν να σταματήσαμε. Κανείς δεν κινούταν, κανείς δεν άγγιζε τη ρακέτα. Γι’ αυτό επέστρεψαν στο παιχνίδι», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Η ομάδα είναι εκπληκτική και επικίνδυνη, με πολλά παιδιά που μπορούν να οργανώσουν. Όλοι μπορούν να σουτάρουν. Αν κυκλοφορήσεις καλά την μπάλα, θα έχεις καλά σουτ. Όταν είσαι ελεύθερος πρέπει να σουτάρεις. Ακόμη κι αν το χάσεις, ξανασούταρε. Νευριάζω μερικές φορές όταν είναι ελεύθεροι και δεν σουτάρουν. Το λέω αυτό δημόσια, το λέω αυτό στα αποδυτήρια. Όταν είσαι ελεύθερος, σούταρε. Κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρώην συμπαίκτη του και νυν παίκτη των Γουίζαρντς, Κρις Μίντλετον: «Είναι η τρίτη φορά που παίζω εναντίον του. Ακόμη είναι μεγάλη απειλή στο παρκέ και κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Πάντα παίζει έξυπνα. Άλλωστε είναι η 14η σεζόν του. Είναι περίεργο να παίζω εναντίον του, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Τον έχω κερδίσει δύο φορές, με έχει κερδίσει μία. Προηγούμαι 2-1, αυτά μετράω».

Τέλος μίλησε και για τον Μάιλς Τέρνερ και τη σχέση τους: «Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε μαζί και είναι αφύσικο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω, το “ μίσος” είναι μία πολύ δυνατή λέξη, αλλά πριν από έξι μήνες με μισούσε, είναι αλήθεια. Ούτε εγώ τον συμπαθούσα. Έχει μεγάλο χαρακτήρα και είναι εκπληκτικός ηγέτης. Είχαμε σπουδαία προετοιμασία, πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι, καθώς τίποτα δεν θα μας δοθεί. Θα είμαστε σε καλό σημείο αν έχουμε αυτή τη νοοτροπία».