Την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει ο Λιονέλ Μέσι.

Ο – κατά πολλούς – κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του MLS, στην οποία θα παραμείνει έως το 2028.

Ο «Pulga», μετράει 71 γκολ και έχει μοιράσει 37 ασίστ, σε 82 συμμετοχές, με τη φανέλα της ομάδας του Μαϊάμι, μέχρι στιγμής. Όλα αυτά από το 2023 όταν και ενσωματώθηκε στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Δείτε την ανάρτηση της Ίντερ Μαϊάμι: