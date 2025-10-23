Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας μαγνητικής τομογραφίας. Η ίδια δεν «κρατήθηκε» και απέδωσε το πρόβλημα υγείας στο άγχος που της προκάλεσε το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ.

Η μεγιστάνας των SKIMS, Κιμ Καρντάσιαν, αποκάλυψε ότι οι γιατροί βρήκαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της κατά την εξέταση, ενώ μιλούσε με την 46χρονη αδερφή της, Κόρτνεϊ, στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν της σειράς «The Kardashians».

Μόλις άκουσε τα θλιβερά νέα, σοκαρισμένη η μεγάλη αδερφή της η Κόρτνεϊ έβαλε το χέρι της στην καρδιά της και απάντησε: «Ουάου».

Η Κιμ βιντεοσκοπήθηκε σε ιατρικό κέντρο για την πρεμιέρα της σειράς. Την έβαλαν σε έναν μαγνητικό τομογράφο καθώς οι σαρώσεις εμφάνιζαν εικόνες του εγκεφάλου της.

Η γνωστή ινφλουένσερ λέει ότι οι γιατροί της είπαν ότι η πάθηση προκλήθηκε από «στρες». Αφού υποβλήθηκε στη μαγνητική τομογραφία εμφανίστηκε να μιλάει στο τηλέφωνο κλαίγοντας και να ρωτάει: «Γιατί στο καλό συμβαίνει αυτό;»

Ένα άλλο βίντεο την έδειξε να βγαίνει από τον μαγνητικό τομογράφο καθώς μιλούσε για το αγχωτικό διαζύγιό της από τον πρώην της Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο απέκτησε τα τέσσερα παιδιά της.

Τι είναι το ανεύρυσμα και τι συνέπειες μπορεί να έχει

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση ή φουσκωμένη επιφάνεια στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου. Ένα ρήγμα ανευρύσματος προκαλεί εσωτερική αιμορραγία, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Εάν ένα ανεύρυσμα είναι μικρό και δεν έχει υποστεί ρήξη, η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει απλώς την παρακολούθηση του κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων.

Γενικά περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν ανεύρυσμα εγκεφάλου, ή 1 στους 50 ανθρώπους, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ανευρυσμάτων Εγκεφάλου. Πάνω από 30.000 άνθρωποι υποφέρουν από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου κάθε χρόνο ενώ υπολογίζεται οτι σχεδόν 500.000 θάνατοι παγκοσμίως κάθε χρόνο προκαλούνται από ανευρύσματα εγκεφάλου, με τα μισά θύματα να είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό από τους άνδρες να εμφανίσουν ανεύρυσμα εγκεφάλου. Η πλειονότητα των ανευρυσμάτων δεν σπάνε και για πολλά άτομα ένα ανεύρυσμα παραμένει εντελώς ασυμπτωματικό, σύμφωνα με την κλινική Mayo. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι η πιο συχνή αιτία ρήξης.

Τα υπόλοιπα ιατρικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η Κιμ

Η ινφλουένσερ και επιχειρηματίας υποφέρει εδώ και καιρό από αυτοάνοσες παθήσεις όπως η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα. Το 2022, αποκάλυψε ότι όταν έχασε 7 κιλά για να φορέσει το εμβληματικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala εκείνη τη χρονιά η ψωρίαση στο σώμα της εμφάνισε έξαρση, η οποία οδήγησε σε ψωριασική αρθρίτιδα.

Το 2015 είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από διεισδυτικό πλακούντα, μια σοβαρή πάθηση της εγκυμοσύνης κατά την οποία ο πλακούντας αναπτύσσεται πολύ βαθιά μέσα στο τοίχωμα της μήτρας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απώλεια αίματος μετά τον τοκετό. Το έπαθε κατά τη γέννηση της κόρης της Νορθ και του δεύτερου παιδιού της, Σέιντ.

Σε άλλο σημείο του πρώτου επεισοδίου, η Kιμ μίλησε για το άγχος του χωρισμού της από τον Kάνιε, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε σαν να έπασχε από «Σύνδρομο της Στοκχόλμης». Τα άτομα που πάσχουν από αυτόν τον σύνδρομο αναπτύσσουν έναν δεσμό με το άτομο το οποίο τον έχει κακοποιήσει ή απαγάγει.