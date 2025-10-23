Μια κομψή και εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Έμα Στόουν (Emma Stone) στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας τα φλας των φωτογράφων.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η προβολή πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στο Μανχάταν. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary), φορώντας μια ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη 2026, με λεπτομέρειες σε γκρι αποχρώσεις και περίτεχνα κεντήματα.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με χρυσά σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch σε γκρι χρώμα με μεταλλικές πινελιές, προσθέτοντας διακριτική λάμψη στο σύνολο.

Στο κόκκινο χαλί παρευρέθηκαν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone), η Λίλι Σιν (Lily Sheen) και ο Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), ενισχύοντας το λαμπερό κλίμα της βραδιάς.

Η νέα ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.