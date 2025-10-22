Μια 45χρονη γυναίκα που είχε «εξαφανιστεί» στη Γαλλία εντοπίστηκε ζωντανή, έπειτα από χρόνια κράτησης και κακοποίησης. Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε έναν 82χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να την κρατούσαν σε απομόνωση, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ναντ, Αντουάν Λερουά, το θύμα, το οποίο περιγράφεται ως «ψυχικά εύθραυστο», νοσηλεύεται με υποθερμία. Η γυναίκα φέρεται να εξαναγκάστηκε να ζει για περίπου πέντε χρόνια στον κήπο ή το γκαράζ του σπιτιού των κατηγορουμένων, όπως επιβεβαίωσε η εφημερίδα Ouest-France.

Ο 82χρονος τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ η 60χρονη σύντροφός του προφυλακίστηκε. Το σπίτι τους, στην κοινότητα Σεν-Μολφ, παρέμεινε σήμερα κλειστό, με τον ηλικιωμένο να ανοίγει για λίγο την πόρτα στους δημοσιογράφους πριν την ξανακλείσει.

Η δραματική διάσωση σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που ο άνδρας παρακολουθούσε τηλεόραση για να διαφύγει. Μισόγυμνη, προσέγγισε το σπίτι των γειτόνων, χτυπώντας το παράθυρο και λέγοντας πως την κρατούσαν «έγκλειστη» για περίπου πέντε χρόνια.

Όπως κατέθεσε, αρχικά συγκατοικούσε με μια άλλη γυναίκα, μέχρι που εμφανίστηκε ο 82χρονος. Από τότε, της ζητήθηκε να φύγει από το σπίτι και να ζήσει είτε στον κήπο, είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ. Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της.

Σκηνές φρίκης στο γκαράζ

Η 45χρονη ήταν, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, κλειδωμένη για μεγάλα διαστήματα στο γκαράζ. «Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε δοχείο ή πλαστικές σακούλες, έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων και της απαγορευόταν να βγει έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λερουά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την πόρτα του γκαράζ μπλοκαρισμένη από την εξωτερική πλευρά με μεγάλες πέτρες, γεγονός που αποδεικνύει την απομόνωσή της. Από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της, η γυναίκα θεωρούνταν «εξαφανισμένη» από τις αρχές.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της, σύμφωνα με την εισαγγελία, χρησιμοποιούνταν μόνο για να αποστέλλονται σημαντικά χρηματικά ποσά στους κατηγορούμενους. Οι δύο φερόμενοι δράστες παραδέχτηκαν μέρος των γεγονότων, επιχειρώντας ωστόσο να μειώσουν τη βαρύτητά τους.

Κατηγορούνται για περιορισμό ανθρώπου με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις – αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης – καθώς και για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».