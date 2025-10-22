Ο Ολυμπιακός στάθηκε αξιοπρεπέστατα για μία ώρα αγώνα (μέχρι να επέμβει ο Σνάιντερ) στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όμως μετά την άδικη αποβολή του Έσε κατέρρευσε και γνώρισε την βαριά ήττα με 6-1, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Περίπου 3.000 φίλοι των «ερυθρολεύκων» κατέκλυσαν την Βαρκελώνη για την σπουδαία «μάχη», με την γνωστή ισπανική ιστοσελίδα «Marca» μάλιστα, να κάνει λόγο για… απόβαση των οπαδών του Ολυμπιακού στο «Μονζουίκ».

🇬🇷 ‘Invasión’ griega en Montjuïc. 2.500 aficionados de Olympiacos han de ser escoltados por la policía en la previa del encuentro contra el Barcelona 📲 @MCTorresA pic.twitter.com/YB8XH8txWv — MARCA (@marca) October 21, 2025

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσει τον κόσμο του που βρέθηκε στο πλευρό του, συνοδεύοντάς το με την λεζάντα: «Πάντα δίπλα μας, πάντα ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε!».

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: