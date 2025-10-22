Αν γυρνούσατε τον χρόνο πίσω, και είχατε τη δυνατότητα να δείτε μπροστά σας τον Διονύση Σαββόπουλο, πάνω στη σκηνή με φόντο την ορχήστρα, για να πει μόνο ένα τραγούδι, πριν όλα τελειώσουν.
Ποιο θα ήταν αυτό το ένα που θα διαλέγατε;
Με αυτή τη σκέψη, ίσως ξεπεράσετε το δίλλημμα.
Ισως είναι εκείνο που σας ήρθε στο μυαλό όταν ακούσατε τη θλιβερή είδηση.
Πόσο δύσκολο είναι τελικά το πάτημα ενός κουμπιού…

Σαν τον καραγκιόζη

Ας κρατησουν οι χοροί

Μη μιλάς άλλο για αγάπη

Συννεφούλα

Σου μιλώ και κοκκινίζεις

Τι έπαιξα στο Λαύριο

Η Δημοσθένους λέξις

Ζεϊμπέκικο

