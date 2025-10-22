Σαν τον καραγκιόζη
Ας κρατησουν οι χοροί
Μη μιλάς άλλο για αγάπη
Συννεφούλα
Σου μιλώ και κοκκινίζεις
Τι έπαιξα στο Λαύριο
Η Δημοσθένους λέξις
Ζεϊμπέκικο
Από το Oakland της California στους New York Times, κι από τη σκηνή του Conan στο TIME Magazine, ο Sammy Obeid καταφτάνει στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά ασταμάτητου γέλιου
Παννελήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σε ηλικία 81 ετών. Οι άνθρωποι της Τέχνης και όχι μόνο θρηνούν την απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που το μεγαλειώδες έργο του θα μείνει ανεξίτηλο στις ψυχές όλων. Πολιτικοί και καλλιτέχνες θέλησαν να αποχαιρετήσουν το Διονύση Σαββόπουλο με το δικό τους τρόπο, ανάμεσα τους και η […]
Το τραγουδούσε ο ίδιος: «να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια
Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο.
Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα «The Resurrection Of The Christ», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη American Film Market (AFM). Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της διμερής παραγωγής εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια — ποσό εξαιρετικά σπάνιο για την […]