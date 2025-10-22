Σε λίγες ημέρες η Renault θα αποκαλύψει ένα δυνατό της χαρτί από το παρελθόν, το νέο Twingo, που αισίως πατάει στην τέταρτη γενιά του, έχοντας μια ισχυρή εμπορική παρακαταθήκη! Η αποκάλυψη του θα συμβεί στις 6 Νοεμβρίου και φυσικά, χωρίς να ξεφεύγει από την τάση της εποχής, θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό.

Θα πλασιώσει ήδη μια πλούσια γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα της Renault, όπως το νέο 5- Tech, το 4 Ε-Τech αλλά και το νέο Clio, μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

Προς το παρόν η φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το νέο μοντέλο, που έχει αρκετές σχεδιαστικές επιρροές από το πρώτο μοντέλο αλλά και το νέο 5αρι. Η έκδοση παραγωγής του Twingo E-Tech θα βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, που αναπτύχθηκε από την Ampere σε μόλις δύο χρόνια. Στόχος της γαλλικής φίρμας η βασική έκδοση θα κρατηθεί αρκετά κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα δώσει έμφαση τόσο στην ηλεκτρική του αυτονομία όσο και στις επιδόσεις του. Επίσης, θα είναι ένα πρακτικό μοντέλο με ευρηματικούς χώρους, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Renault 5 και 4 με τη γνώριμη οθόνη 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και 7 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Oι βασικοί αντίπαλοι του θα είναι το νέο BYD Dolphin Surf από την Κίνα, αλλά και το κορεατικό Hyundai Inster, που διακρίνονται για τη μικρές διαστάσεις τους, αλλά και τον προσιτό χαρακτήρα τους.

Η γαλλική φίρμα με στόχο να τονώσει τη φήμη του, θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου οι μελλοντικοί αγοραστές θα μπορούν να το προπαραγγείλουν πριν βγει στους δρόμους. Θα ονομάζεται Twingo R Pass , όπου οι εν δυνάμει πελάτες θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της Renault και το επίσημο άνοιγμα του βιβλίου παραγγελιών.

Τα μέλη θα έχουν προτεραιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην παράδοση του οχήματος, ενώ θα έχουν επίσης πρόσβαση σε άλλα αποκλειστικά προνόμια.