Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βενσάν Κομπανί.
Ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα των «Βαυαρώνς» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Ο Βέλγος τεχνικός έχει ήδη δείξει την αξία του στην τεχνική ηγεσία συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη της ομάδας.
Η διοίκηση της Μπάγερν δείχνει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και σκοπεύει να στηρίξει το έργο του για πολλά ακόμη χρόνια.
Αυτή η κίνηση αναμένεται να φέρει σταθερότητα και επιτυχίες στη «βαυαρική» ομάδα.
Der 𝑩𝒐𝒔𝒔 bleibt❗
FC Bayern verlängert Vertrag mit Trainer Vincent Kompany bis 𝟮𝟬𝟮𝟵. ✍️ https://t.co/ZrNA778Lig#MiaSanMia #FCBayern #Kompany2029 pic.twitter.com/NTvRn4YZw4
— FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2025