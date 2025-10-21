Ο Ολυμπιακός έψαξε στην αγορά ώστε να βελτιώσει την περιφερειακή του γραμμή και βρήκε τον «εκλεκτό» στον πρόσωπο του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Οι «ερυθρόλευκοι», είδαν το ρίσκο της περίπτωσης του Κίναν Έβανς που παραμένει στα «πιτς», ήρθαν σε συμφωνία με τον 26χρονο. Μάλιστα, ο Αμερικανός θα φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη (23/10)!

Ο Μπάτλερ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ σε Τζαζ, Θάντερ, Ουίζαρντς και Σίξερς, με μέσο όρο 6,7 πόντους. Σημειώνεται ακόμα πως σε 149 παιχνίδια στην άλλη όχθη του Ατλαντικού έχει 34,1% στο τρίποντο.

Η ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Ματέο Αντρεάνι στο X:

BREAKING: DONE DEAL Jared Butler has accepted Olympiacos Piraeus offer. Butler is ready to come to EuroLeague for the first time in his career. pic.twitter.com/Fiazo4I790 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 21, 2025

Ακολουθεί video με το πρόσφατο σόου του Μπάτλερ κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς: