Ο Ολυμπιακός έψαξε στην αγορά ώστε να βελτιώσει την περιφερειακή του γραμμή και βρήκε τον «εκλεκτό» στον πρόσωπο του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Οι «ερυθρόλευκοι», βλέποντας το ρίσκο της περίπτωσης του Κίναν Έβανς που παραμένει στα «πιτς», ήρθαν σε συμφωνία με τον 26χρονο. Μάλιστα, ο Αμερικανός αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη (23/10).

Ο Μπάτλερ έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Τζαζ, Θάντερ, Ουίζαρντς και Σίξερς, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους. Σημειώνεται ακόμα πως σε 149 παιχνίδια στην άλλη όχθη του Ατλαντικού έχει 34,1% στο τρίποντο.