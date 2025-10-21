Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ. Πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια που ο πρωταθλητής θα δώσει τον καιρό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο βάσκος κόουτς γνωρίζει τη δυσκολία του ματς πιο καλά από όλους. Σε όλη την καριέρα του στην Ισπανία την αντιμετώπισε πολλές φορές πάντα με ομάδες κατώτερες ποιοτικά. Δεν ανήκει στους λίγους τυχερούς που βρέθηκαν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ή και της Ατλέτικο Μαδρίτης ώστε να αντιμετωπίζει την ομάδα της Καταλωνίας με παίκτες σαν αυτούς που φοράνε συνήθως τη φανέλα της. Εχει μία νίκη απέναντί της – ως προπονητής της Οσασούνα –, τρεις τιμητικές ισοπαλίες και 23 ήττες, μερικές βαριές. Οταν στο τέλος του ματς με την ΑΕΛ δήλωνε ότι όποιος δεν προσέχει στη Βαρκελώνη μπορεί να κακοπεράσει, το έλεγε μετά λόγου γνώσεως, που λένε…

Μακριά

Ελπίζω πραγματικά ο Μεντιλίμπαρ πέρα από τις προειδοποιήσεις να έχει φροντίσει και η ομάδα του να έχει μείνει ανεπηρέαστη από ένα κλίμα παράξενης ευφορίας που διακρίνω αυτές τις μέρες. Ναι, η Μπαρτσελόνα έχει απουσίες, αλλά θα κατεβεί με 11 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής που έχουν την πρέπουσα νοοτροπία: δεν παίζουν απλώς για να κερδίσουν, αλλά για να διασκεδάσουν το κοινό που παρακολουθεί το ματς φορτώνοντας τους αντιπάλους με γκολ. Ναι, η Μπαρτσελόνα έχει την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος το «κλάσικο» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα κάνει οικονομία δυνάμεων: πάντα θέλουν να πάνε με ενθουσιασμό στο ντέρμπι με τη Βασίλισσα και για να τον έχουν, θέλουν μια μεγάλη νίκη στο τελευταίο ματς πριν από το ραντεβού. Ναι, η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Τζιρόνα με 2-1 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά όποιος είδε το ματς ξέρει πως η ομάδα του Χάνσι Φλικ είχε δύο δοκάρια, πέτυχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν από το VAR, και είχε πάνω από είκοσι ευκαιρίες. Οχι τελικές προσπάθειες. Ευκαιρίες πραγματικές.

Παραγγελία

Και σε αυτό το ματς ισχύει ό,τι και σε όλα τα ματς του πρωταθλητή στο Τσάμπιονς Λιγκ: πρέπει οι παίκτες του μεμονωμένα και όλοι μαζί να κάνουν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι. Αυτό είναι το πρώτο προαπαιτούμενο. Μπορεί να μην αρκεί (ο Ολυμπιακός έκανε ένα σπουδαίο ματς με την Αρσεναλ αλλά δεν πήρε τίποτα…), πλην όμως αν δεν συμβεί δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Για να κάνει βέβαια μια ομάδα αποτέλεσμα εκεί, χρειάζεται και τύχη και να μη βρουν οι παίκτες του Φλικ αυτόν τον καταραμένο ρυθμό και άλλα πολλά. Μιλάμε πάντα για ένα θαύμα. Και τα θαύματα δεν γίνονται κατά παραγγελία.

Πρώτος

Στο μεταξύ, μετά την ολοκλήρωση της έβδομης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ πέρασε πρώτος στο πρωτάθλημα χάρη στη νίκη του επί της ΑΕΚ στην Οpap Arena. To τελικό 0-2 υπέρ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου φωτογραφίζει τη διαφορά των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είχε σχέδιο, πίστη, έναν Ζίφκοβιτς σε σπουδαία κατάσταση και με έναν χρόνο καθυστέρηση παίρνει πράγματα από τον βετεράνο Λόβρεν που παίζοντας στο πλάι του Κεντζόρα έχει βοηθήσει ώστε να σκληρύνει η άμυνα. Ολοι λένε πως ενώ έτριζε ο πάγκος του Λουτσέσκου πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό, σήμερα ο Ρουμάνος γύρισε το φύλλο και είναι ακλόνητος. Ωστόσο από τη Θεσσαλονίκη με διαβεβαιώνουν πως ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να διώξει ο Ιβάν Σαββίδης τον Λουτσέσκου – και μου το λέγανε πριν από το ματς με την ΑΕΚ. Κι ότι από τη στιγμή που ο Ρουμάνος δεν έχει και κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Σαββίδη, με τον οποίο μιλάει συχνά-πυκνά, κακώς γίνονταν τόσες επισημάνσεις που αφορούσαν το μέλλον του. Η γκρίνια που υπήρξε στα social media πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμεινε εκτός ΠΑΕ. Βοηθά ότι ο Σαββίδης ζει στο Ροστόφ.

Αμυνα

Να δούμε τώρα πόσο θα επηρεάσει τον κόουτς Νίκολιτς η πρώτη γκρίνια που ακούγεται για αυτόν στο γήπεδο. Την Κυριακή στο ημίχρονο υπήρξαν αποδοκιμασίες, ενώ πολύς κόσμος έφυγε πριν λήξει το ματς. Ο Σέρβος έχει ευθύνες για το αποτέλεσμα, αλλά ας μην ξεχνάμε πως αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Αν πρόβλημα υπάρχει είναι ότι αυτό είναι το τρίτο σερί ματς στο οποίο η ΑΕΚ δέχεται τουλάχιστον δύο γκολ. Δέχτηκε τρία από την Τσέλιε, δύο που θα μπορούσαν να είναι πιο πολλά από την Κηφισιά και δύο από τον ΠΑΟΚ που έδειξε να φρενάρει μετά το δεύτερο.

Διαδικασία

Το πρόβλημα είναι σημαντικό γιατί η ΑΕΚ στήριξε το καλό της ξεκίνημα σε νίκες που ως κοινό χαρακτηριστικό είχαν ότι ο αντίπαλος δεν σκόραρε. Τι συμβαίνει τώρα; Τίποτα το παράξενο. Οπως συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει σε μια ομάδα ένας νέος προπονητής, στην αρχή οι παίκτες τον υπακούν τυφλά και παίζουν για αυτόν στα «κόκκινα»: είναι υπερσυγκεντρωμένοι, προσεκτικοί, έτοιμοι να τον ακολουθήσουν πέφτοντας στη φωτιά. Μετά σιγά σιγά η σχέση περνά στον αστερισμό της ρουτίνας και η διαδικασία είναι ο κανόνας: τότε προκύπτουν οι «τρυπούλες» των συστημάτων, βλέπεις τις ελλείψεις των ρόστερ, αντιλαμβάνεσαι τα όρια. Ετσι ξαφνικά πολλοί ανακάλυψαν πως έπειτα από έναν χρόνο απραξίας ο Γκρούγιτς δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά, πως το παιχνίδι του Μάριν δεν διακρίνεται από δυναμισμό, πως η άμυνα αποτελείται από παίκτες που το λάθος το κάνουν εύκολα. Αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές: η ΑΕΚ έχασε από τον ΠΑΟΚ γιατί ο προπονητής της νόμιζε πως είναι πολύ καλύτερη από όσο είναι. Την επόμενη Κυριακή στο Γ. Καραϊσκάκης δεν αποκλείεται να είναι πιο αξιόμαχη: ο Νίκολιτς θα εμφανίσει μια ομάδα με πιο δυναμικούς μέσους, με πάθος και προσοχή στην άμυνα: μια ομάδα πιο βελτιωμένη. Ή θα ξαναδεί τα ίδια λάθη και τότε θα αρχίσει σοβαρή γκρίνια και για τον ίδιο.

Μόνο

Στο μεταξύ είμαι περίεργος πώς θα συνεχιστεί η ιστορία της φραστικής επίθεσης που έγινε στην OPAP Arena στον αρχιδιαιτητή Λανουά. Η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση με την οποία προαναγγέλλει τιμωρίες: να τις δω για να τις πιστέψω. Η ΑΕΚ ισχυρίζεται ότι δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει υλικό από κάμερες. Να δούμε αν και πώς θα το αξιολογήσει η ΔΕΑΒ. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει τους τόνους για τη διαιτησία ποικιλοτρόπως. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα που φωνάζει. Αλλά οι φωνές προκαλούν ένταση και όλο αυτό μπορεί να έχει κόστος. Αν το αντέχεις, φωνάζεις. Μόνο όμως σε αυτήν την περίπτωση.