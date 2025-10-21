Η Κέλι Όσμπορν λύγισε από τη συγκίνηση καθώς απέτισε έναν βαθιά συναισθηματικό φόρο τιμής στον αείμνηστο πατέρα της, Όζι Όσμπορν. Η 40χρονη τηλεοπτική περσόνα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο «Lifetime Achievement» εκ μέρους του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών.

Ο Όζι τιμήθηκε στα βραβεία Birmingham Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Eastside Rooms. Με τρεμάμενη φωνή, η Κέλι είπε στο κοινό ότι ο πατέρας της ήταν πιο περήφανος για το αστέρι του στο Walk of Stars του Μπέρμιγχαμ, παρά για αυτό στο Hollywood Walk of Fame.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο θρυλικός τραγουδιστής επέστρεψε στο Μπέρμιγχαμ, όπου είχε εμφανιστεί στο Villa Park με τους Black Sabbath, κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του για να αποχαιρετήσει την πόλη που τόσο αγαπούσε.

Σε απόσπασμα της ομιλίας της, η Κέλι δήλωσε: «Πολλοί καλλιτέχνες περνούν ολόκληρη την καριέρα τους χωρίς να λάβουν ποτέ τέτοια τιμή, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα άλλα βραβεία τους. Όμως αυτή η αναγνώριση απόψε τα ξεπερνά όλα».

«Ήταν περήφανος για το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame, αλλά εκείνο που τον συγκινούσε περισσότερο ήταν το αστέρι στο Walk of Stars, στη Broad Street». «Αναγκάστηκε να περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Αμερική λόγω της δουλειάς του, όμως το Μπέρμιγχαμ ήταν πάντα η καρδιά και η ψυχή του.»

Στο συγκινητικό βίντεο της εκδήλωσης, η Κέλι συνέχισε: «Αγαπούσε αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της, που τον αγαπούσαν εξίσου. Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό για εκείνον να επιστρέψει μία τελευταία φορά τον Ιούλιο για να πει το αντίο του.»

«Οι χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους και παρέλυσαν την πόλη με την παρουσία τους… η αγάπη και η στοργή που δείξατε στον πατέρα μου και στην οικογένειά μου, μας συγκίνησαν βαθιά.»

«Έδωσε χιλιάδες συναυλίες σε διάστημα πέντε δεκαετιών, αλλά η πιο σημαντική εμφάνιση ήταν εκείνη στο Άστον. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, ήταν αποφασισμένος η τελευταία του συναυλία να γίνει εδώ.»

«Ήταν περήφανος Brummy στην αρχή και περήφανος Brummy μέχρι το τέλος. Εκ μέρους του πατέρα μου και της οικογένειάς μου, σας ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο βραβείο. Ξέρω ότι μας κοιτάζει από ψηλά και χαμογελά με περηφάνια.»

Ο Όζι έφυγε από τη ζωή λόγω καρδιακής ανεπάρκειας στο σπίτι του στο Buckinghamshire στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες αφού εμφανίστηκε για τελευταία φορά με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Την επόμενη ημέρα, η Κέλι δημοσίευσε στο Instagram μήνυμα στο οποίο έγραφε ότι ο πατέρας της θα ήταν απέραντα περήφανος για τη βράβευση.

Έγραψε: «Χθες το βράδυ είχα την τιμή να παραλάβω εκ μέρους του πατέρα μου το βραβείο Lifetime Achievement στα Birmingham Awards. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους για την αγάπη και τη στήριξη. Ξέρω ότι ο μπαμπάς μου μας κοιτούσε από τον ουρανό και χαμογελούσε με περηφάνια, γιατί το να είναι Brummy σήμαινε τα πάντα γι’ αυτόν.» «Αγαπούσε αυτή την πόλη και αγαπούσε τον κόσμο της. Αυτή η τιμή θα σήμαινε τον κόσμο για εκείνον. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.»

Οι fans έσπευσαν να δείξουν την υποστήριξή τους, σχολιάζοντας: «Είναι τόσο περήφανος για σένα, Κέλι· είσαι υπέροχη» «Ο πατέρας σου ήταν ο καλύτερος· η μουσική του δεν θα πεθάνει ποτέ» «Να είσαι περήφανη· σε βλέπει από ψηλά» «Ξέρω ότι χαμογελάει από εκεί πάνω — η κληρονομιά του θα ζει για πάντα» «Ήσουν η καλύτερη κόρη· αυτό που έκανες γι’ αυτόν ήταν το πιο όμορφο δώρο.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Τζακ και Κέλι, επισκέφθηκαν ένα τεράστιο γλυπτό-τοιχογραφία από κολοκύθες αφιερωμένο στον Όζι. Το έργο – φτιαγμένο από περισσότερες από 10.000 κολοκύθες – παρουσιάστηκε στο Sunnyfields Farm, στο Τότον του Χαμπσάιρ.

Η οικογένεια περπάτησε στον χώρο και στη συνέχεια ανέβηκε σε ανυψωτικό για να δει από ψηλά το εντυπωσιακό γλυπτό, ύψους 35 ποδιών, το οποίο εκτίθεται από τις 4 Οκτωβρίου. Ο Όζι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ανάμεσά τους και μια πτώση το 2019 στο σπίτι της οικογένειας, που επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση του.