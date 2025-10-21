Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στο «Buongiorno» για το κόμμα του Α. Τσίπρα και την τηλεόραση. «Respect. Περιμένουμε όλοι πως και πώς να δούμε αυτό το νέο πράγμα που ετοιμάζει. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πήρε απόφαση. Αν μου έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας και μου έκανε πρόταση θα το σκεφτόμουν με χαρά. Θεωρώ ότι ήταν ο πιο τίμιος άνθρωπος που πέρασε από τον πρωθυπουργικό θώκο στην Ελλάδα» τόνισε.

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και μία παλαιότερη υπόθεση που τον απασχόλησε ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε: «Είχα πάει μία φορά δικαστικά για τους «Μύθους». Οι «Μύθοι» ήταν δική μου ιδέα, το έξανα όλο μόνος μου και ήρθα σε ρήξη με το κανάλι. Το κανάλι ήθελε να συνεχίσει χωρίς εμένα και πήγαμε στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια εγώ με όλους τους συντελεστές που έλεγαν ότι είναι δικό μου το προϊόν, και ο καναλάρχης με την γραμματέα του, μάντεψε ποιος κέρδισε».

«Η τηλεόραση είναι πολύ καλή, έχει ενδιαφέροντα προϊόντα, αν δεν είχε κάτι ταρζάν σε θέσεις διευθυντών να κάνουν άλλα ντ’ άλλων. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει η μάνα μου αν κάτι θα πάει καλά και αυτός που παίρνει τη μισθάρα κάθε μήνα να μην το καταλαβαίνει», δήλωσε κλείνοντας.