Ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, δήλωσε: «Η επιβεβαίωση της σύνθεσης των οδηγών μας ήταν πάντα θέμα χρόνου για εμάς».

«Θέλαμε να αφιερώσουμε χρόνο, να χειριστούμε σωστά τις διαπραγματεύσεις και να βεβαιωθούμε ότι όλοι, από όλες τις πλευρές, ήταν ευχαριστημένοι. Χαίρομαι που το κάναμε αυτό.»

«Ο George και ο Kimi έχουν αποδειχθεί ένα δυνατό δίδυμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε το ταξίδι μαζί. Η εστίασή μας είναι τώρα στους τελευταίους έξι αγώνες της χρονιάς, καθώς παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, και συνεχίζουμε με το 2026 και μια νέα εποχή στην F1.»

Η σύνθεση της Mercedes ήταν δεδομένη μόλις ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι θα παρέμενε στη Red Bull .

Ο Wolff είχε βάλει στο μάτι τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή καθώςο Verstappen θα παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη σεζόν του 2027.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο του Ράσελ κράτησαν αρκετό χρόνο, καθώς αυτός και η ομάδα διαπραγματεύτηκαν ικανοποιητικούς αμοιβαίους όρους. Ο Βρετανός είναι ο μόνος οδηγός, εκτός από τους διεκδικητές του τίτλου της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις και Φερστάπεν, που έχει κερδίσει φέτος.