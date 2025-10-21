Ο δεύτερος σταθμός του μεγάλου ταξιδιού της Formula 1 στην αμερικανική ήπειρο πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού, προτού ο θίασος μεταφερθεί στο Σάο Πάολο για να ολοκληρώσει τη σειρά των τριών συνεχόμενων αγώνων.

Η πίστα Hermanos Rodriguez έχει μήκος 4,304 χιλιόμετρα, με 17 στροφές. Η πολύ λεία άσφαλτος και το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ελάχιστα σημαίνει ότι τα επίπεδα πρόσφυσης είναι μάλλον χαμηλά στην αρχή του Σαββατοκύριακου.

Ο Λιούις Χάμιλτον θα αντικατασταθεί από τον νικητή του 24ωρου αγώνα του Λε Μαν, Αντόνιο Φουόκο, στις ελεύθερες δοκιμές 1 για το Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Φουόκο κέρδισε τον αγώνα του Λε Μαν το 2024 για την εργοστασιακή ομάδα της Ferrari και έχει συμμετάσχει περιστασιακά ως δοκιμαστής για την ομάδα της F1, οδηγώντας τελευταία φορά στις δοκιμές νέων οδηγών του 2024 μετά τον τελικό της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ιταλός δοκίμασε για πρώτη φορά μηχανές F1 το 2015 και οδήγησε επίσης το 2020 και το 2021 σε δοκιμές νέων οδηγών για την ομάδα.

Η Πόλη του Μεξικού θα είναι η πρώτη από τις δύο περιόδους του FP1, όπου ο Hamilton δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεωτικές θέσεις των δύο πρωτάρηδων οδηγών.