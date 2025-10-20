Βλέπεις το ρόστερ της ΑΕΚ και εστιάζεις στα μετόπισθεν. Ποιοι είναι οι κεντρικοί μπακ. Εχουμε και λέμε και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΠΑΕ: Μουκουντί, Βίντα, Κάλενς, Μήτογλου, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης. Πόσους από αυτούς υπολογίζει ο Νίκολιτς; Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Σέρβος προπονητής έχει στο μυαλό του μόνο τρεις ποδοσφαιριστές και κάτι αντίστοιχο δεν πρέπει να το συναντά κάποιος σε οποιαδήποτε ομάδα της Σούπερ Λίγκας.

Ο Κάλενς έχει το θέμα υγείας, είναι εκτός, άγνωστο το πότε θα επιστρέψει. Ο Μήτογλου παροπλισμένος, γιατί πολύ απλά δεν έκανε το καλοκαίρι στον προπονητή, δεν τον έπεισε. Ο Χρυσόπουλος λύση ανάγκης, ο δε Κοσίδης ακόμη πιο χαμηλά στην ιεραρχία. Ποιοι μένουν; Ο Βίντα που παίζει βασικός στα τελευταία παιχνίδια αλλά σίγουρα δεν είναι ο παλιός Βίντα, ο Ρέλβας που αποβλήθηκε με την Κηφισιά και απουσίαζε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ο Μουκουντί που δέχθηκε κόκκινη στο ραντεβού των Δικεφάλων και δεν θα εμφανιστεί στο Γ. Καραϊσκάκης! Στο Νέο Φάληρο η ΑΕΚ θα έχει αμυντικό κεντρικό δίδυμο τους Βίντα και Ρέλβας. Εκτός αν προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία. Κάποιο λάθος έγινε στον σχεδιασμό και αυτό είναι ολοφάνερο.

Τι άλλο είδαμε στο ματς με τον ΠΑΟΚ; Τον Ζίφκοβιτς με το γλυκό πόδι, ένα από τα καλύτερα στη Λίγκα, να μοιράζει έξοχα το παιχνίδι για το σύνολο του Λουτσέσκου και να είναι μέσα στις περισσότερες φάσεις. Οι δε σέντρες του Σέρβου χαφ ήταν …ξυραφιές. Ποιος να αποκρούσει; Το κουρασμένο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ; Ο Μουκουντί που με τη μπάλα στο χορτάρι, εμφανώς δυσκολεύεται;

Κάπως έτσι, η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Αλλά το πώς θα καλύψει τα οφθαλμοφανή κενά στην πίσω ζώνη ο Νίκολιτς, να είναι κάτι που μοιάζει με δυνατό σταυρόλεξο.