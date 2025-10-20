Ο Κώστας Παπανικολάου μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη επί του Πανιωνίου, έφτασε τις 623.

Προσπερνόντας τον Βαγγέλη μάτζαρη που στην οκταετία 2011-19 είχε 622, και ανέβηκε στην 4η θέση.

Αυτό είναι ένα ακόμα «παράσημο» για τον έμπειρο διεθνή παίκτη, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό.